Vasa börjar dela ut skolmat till distansande elever

Nästa vecka börjar Vasa stad dela ut skolmat till de elever på distans som behöver det. Under denna vecka får föräldrarna via Wilma en förfrågan om hur många i familjen som behöver skolmat.

Bildningsdirektör Christina Knookala berättar att det eftersträvas att utdelningen av skolmat ska börja redan nästa vecka, tisdagen den 7 april.

- Vi hoppas att familjerna själva noga bedömer om det finns ett faktiskt behov att hämta skolmat, eller om man klarar sig utan den. Regeringens direktiv om att man ska undvika sociala kontakter och undvika att förflytta sig om det inte är nödvändigt gäller fortfarande, och matutdelningen riktas i första hand till de familjer som är i störst behov av den, säger Knookala.

Familjerna informeras direkt via Wilma

Påsken inverkar på utdelningen så att under veckorna 15 och 16 delas mat ut två gånger per vecka, tisdagar och onsdagar. Från vecka 17 framåt, dvs. från och med den 20 april, delas mat ut tre gånger per vecka: måndagar, onsdagar och fredagar. Under två dagar delas matportioner för två dagar ut och under en dag portioner för en dag.

Utdelningen sker kl. 13–14.30 i Isolahden koulu, Keskuskoulu, Savilahden koulu och Variskan koulu samt eventuellt också i Sundom skola.

Utdelningsplatserna och andra detaljer klarnar senare i veckan och hemmen informeras också om dem direkt via Wilma.