Vastaa kyselyyn - miten sinä haluat liikkua Vaasassa vuonna 2030?

Jaa

Vaasan kaupunki on aloittanut kestävän liikkumisen ohjelman teon keväällä 2019. Ohjelman tarkoituksena on laatia kaupungin yhteiset suuntaviivat arkiliikkumisen edistämiseksi ja vastata kysymykseen, miten Vaasassa liikutaan, kun kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vaikuta omiin tulevaisuuden näkymiisi vastaamalla verkkokyselyyn 23.5. mennessä ja voit voittaa lahjakortin pyörähuoltoon.

Vaasan kaupunki on asettanut energia- ja ilmasto-ohjelmassaan yhteisen tavoitteen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Kestävän liikkumisen ohjelmassa määritellään, mitä tulisi tehdä ja tavoitella, jotta muutos onnistuisi. – Tämän muutoksen eteen kaupungin asiantuntijat tarvitsevat kuntalaisten apua. Tämä tulee olemaan Vaasan yhteinen ohjelma, kertoo kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl. Asukkaita, sidosryhmiä ja päättäjiä halutaan osallistaa ohjelman tekoon vuoden 2019 aikana. Myös sinä pystyt vaikuttamaan muutokseen! Tervetuloa vastaamaan kyselyymme Ensimmäinen mahdollisuus osallistua ohjelman tekoon on vastaamalla oheisen linkin https://link.webropolsurveys.com/S/F96FF09585727B53 kautta asukaskyselyyn. Kysely on avoinna 23.5. asti. Kyselyllä haluamme kartoittaa vaasalaisten ajatuksia ja asenteita liikkumisesta. Kyselyn tuloksia käytetään ohjelman teon tukena. Voit täyttää kyselyn myös paperisena Kansalaisinfossa (os. Kirjastonkatu 13) tai Vähänkyrön Yhteispalvelupisteessä (os. Vähänkyröntie 11). Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme kaksi 100 € arvoista lahjakorttia pyörähuoltoon. Voit osallistua arvontaan jättämällä yhteystietosi kyselyn lopussa. Kyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos jo etukäteen panoksestasi. Osallistumalla olet mukana tekemässä hiilineutraalia Vaasaa! Hankkeen toteuttaa Vaasan kaupunki yhteistyössä WSP Finland Oy:n ja Traficomin kanssa. Tiedotamme ohjelman etenemisestä kaupungin verkkosivuilla. Pysytään kuulolla!

Yhteyshenkilöt

Linkit