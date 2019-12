Vastatuuleen-tietokirja kertoo, miksi totuus- ja sovintokomissio saamelaisten ja Suomen valtion välillä on tarpeen

Sovintotyö saamelaisten ja Suomen valtion välillä on alkamassa, sillä Saamelaiskäräjät on kokouksessaan 17.12.2019 päättänyt hyväksyä valtion kanssa neuvotellun totuus- ja sovintokomission perustamisen. Kolttien kyläkokous päätti hyväksymisestä viime viikolla, ja hallitus käsitteli asian iltakoulussaan 13.11.2019. Totuus- ja sovintokomission on tarkoitus selvittää ja oikaista Suomen valtion alkuperäiskansa saamelaisiin kohdistamat vääryydet, niin että vastaavaa ei koskaan enää tapahtuisi. Varsinainen työ alkaa vuodenvaihteen jälkeen nimeämällä viisi komissaaria, joista kolme on saamelaisia.

Kustantamo S&S julkaisi lokakuussa 2019 tietokirjan Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta, joka antaa hyvät pohjatiedot sille, miksi totuus- ja sovintokomission työ on välttämätön.

Kirja kertoo saamelaisten omien kertomusten kautta EU:n ainoan alkuperäiskansan kokemuksista Suomen valtiossa. Kertomukset kuvaavat alistamista, halveksuntaa ja häpäisemistä, ja ne piirtävät kuvan suomalaisesta kolonialismista. Pakkosuomalaistaminen on jättänyt saamelaisiin syviä traumoja, jotka ovat kantautuneet yli sukupolvien. Vastatuuleen-kirja kertoo, miten saamelaiset ovat menettäneet maansa, kielensä sekä yhteiskuntarakenteensa suomalaistamisprosessin edetessä. Suomen Saamelaisnuorten puheenjohtajan Petra Laitin mukaan kyseessä on “kirja, joka koko Suomen pitäisi lukea".

Tekijät ovat korostaneet kuuntelemisen tärkeyttä, saamelaisyhteisöjen tarpeita sekä alkuperäiskansan näkökulman avaamista suomalaiselle valtaväestölle. Vastatuuleen on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa saamelaisten kanssa, alkuperäiskansatutkimuksen eettisten ohjeiden luotsaamana.

Kirjasta ilmestyy toinen painos joulun alla.

Kukka Ranta (s. 1982) ja Jaana Kanninen (s. 1954) ovat toimittajia ja tietokirjailijoita. Ranta on myös valokuvaaja ja väitöskirjatutkija, ja Kanninen on tehnyt pitkän uran Yleisradion ulkomaantoimittajana. Molemmat ovat perehtyneet maailmalla ihmisoikeuksiin ja ympäristökriiseihin, sekä raportoineet erityisesti Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansoista.

