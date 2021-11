Västerfjärdenin altaan vaikutusalueen maanomistajat saavat kyselyn säännöstelyn muutoksen tarpeesta (Pohjanmaa)

Säännöstelyn muutoksen tarve johtuu ensisijaisesti ilmastonmuutoksesta, jonka seurauksena lunta sataa vähemmän ja lumi sulaa nykyisin aikaisemmin kuin allasta suunniteltaessa 1970-luvulla. Varsinkin 2000-luvulla vähälumiset talvet ovat vaikeuttaneet Västerfjärdenin altaan säännöstelyä. Nykyisen säännöstelyluvan mukaan altaan vedenpinta on pidettävä keväällä alhaalla 20. toukokuuta saakka. Monena keväänä kevättulva on mennyt ohi jo selvästi aiemmin ja altaan vedenpintaa on toukokuun lopulla ollut hankala saada nostettua kesätasolle Närpiönjoen virtaamien ollessa pieniä. Tämän vuoksi kyselyssä tiedustellaan maanomistajien näkemyksiä keväisen vedenpinnan laskun aikaistamisesta ja lyhentämisestä.

Koska rannanomistajilta on osin tullut toiveita kesäajan vedenpinnan nostamisesta, niin myös tämä asia on esillä kyselyssä. Västerfjärdenin altaan nykyisessä luvassa oleva säännöstelyn yläraja on 20.5.–30.9. välisenä aikana 20 cm alempana kuin lokakuusta helmikuuhun välisenä aikana. Kyselyssä tiedustellaan näkemyksiä siitä, että tämä kesäaikainen 20 sentin vesipinnan alennus poistettaisiin.

Säännöstelyn muutoksen suunnittelua edistämään on perustettu suunnittelutyöryhmä, jossa ovat mukana mm. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Metsä Boardin, Närpiön kaupungin, Närpiönjoen alaosan pengerrysyhtiön, Västerfjärdenin rantakiinteistöjen omistajien ja kalastusalueiden edustajat. Suunnittelutyöryhmä on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2021.

Tulva-aikaisten havaintojen ja ELY-keskuksen teettämän virtausmallinnusten perusteella on todettu, että Västerfjärdenin altaan vedenpinnan korkeus ei vaikuta tulvatilanteessa Närpiönjoen vedenpinnan korkeuteen Skrivarsbäckenin pengerrysalueella eikä Närpiön keskustan kohdalla.