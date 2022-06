Västerfjärdenin altaan vedenpinnan korkeus vaihtelee lähiviikkoina normaalia enemmän siltatyömaan vuoksi (Pohjanmaa)

Työturvallisuuden varmistamiseksi pyritään Västerfjärdenin säännöstelypadon kautta tapahtuva juoksutus hoitamaan ilta- ja yöaikaan ja pitämään pato työpäivän aikana suljettuna.

Altaan vedenpinnan tavoitetasoksi asetetaan aamuisin 10 senttiä tavanomaista kesän tavoitetasoa alempi taso ja päivän aikana altaan pinta nousee tulovirtaamasta riippuen. Jos tulovirtaama Närpiönjoesta on niin suuri, että pinnannousu on työpäivän aikana yli 10 cm, täytyy patoluukut avata, jolloin lautalla tehtävät työt keskeytyvät. Suurella tulovirtaamalla joudutaan patoluukut pitämään koko vuorokauden ajan auki. Veden rajassa tehtävien töiden arvioitu kesto on 2–3 viikkoa, jos Närpiönjoen virtaamat pysyvät pieninä.

Hundholmenin sillan urakoitsijana toimii MPV-Infrarakenne Oy ja tilaajana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus liikennevastuualue. Västerfjärdenin altaan säännöstelyluvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualue. Säännöstelyä hoitaa käytännössä sopimukseen perustuen Metsä Board Oyj.