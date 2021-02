Västerfjärdenin säännöstelyn muutoksen suunnittelu alkaa

Jaa

Närpiönjoen alaosalla sijaitsevan Västerfjärdenin altaan säännöstelyn muutoksen suunnittelu on alkamassa. Västerfjärdenin makeavesiallas on rakennettu Närpiönjoen järjestelyhankkeen yhteydessä 1970-luvun lopulla metsäteollisuuden vedenhankintaa varten. Hankkeelle myönnettiin vesioikeudellinen lupa vuonna 1976, jota on osin muutettu vuonna 1997. Luvanhaltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Säännöstelyä hoitaa ja makeavesialtaan säännöstelyn rakenteista vastaa sopimuksen perusteella Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board Oyj.

Vähälumiset talvet ovat vaikeuttaneet Västerfjärdenin altaan säännöstelyä. Nykyisen luvan mukaan pakollinen keväinen pinnanlasku on poikkeuksellisen pitkä eli altaan vedenpinta on pidettävä alhaalla 20. toukokuuta saakka. Monena keväänä kevättulva on mennyt ohi jo selvästi aiemmin ja altaan vedenpintaa on toukokuun lopulla ollut hankala saada nostettua Närpiönjoen virtaamien ollessa pieniä. Luvan pakollista keväistä pinnanlaskua voitaisiin ajallisesti lyhentää, koska kevättulvat tulevat nykyisin aiemmin kuin aikanaan allasta rakennettaessa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Metsä Board Oyj ovat päättäneet selvittää säännöstelyn muuttamisen mahdollisuutta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnittelun yhteydessä pohditaan myös pakollisen keväisen pinnanlaskun pienentäminen. Tuolloin ei altaan vedenpintaa tarvitsisi laskea joka kevät niin alas kuin nykyisin. Myös kesäajan vedenpinnan lupaylärajan nostosta loppuvuoden tasolle on tullut toiveita. Västerfjärdenin altaan nykyisessä luvassa oleva säännöstelyn yläraja on 20.5.–30.9. välisenä aikana 20 cm alempana kuin lokakuusta helmikuuhun välisenä aikana. Säännöstelyn muutoksen suunnittelua edistämään perustetaan suunnitteluryhmä, johon kutsutaan mukaan mm. ELY-keskuksen, Metsä Boardin, Närpiön kaupungin, vesialueen omistajan, Närpiönjoen alaosan pengerrysyhtiön ja Västerfjärdenin rantakiinteistöjen omistajien edustajat. Rantakiinteistöjen omistajille tehdään mahdollisesti kysely asiasta.

Yhteyshenkilöt