Vastuullinen, aito ja täysin kotimainen jalokivikoru – lähempää, kuin olemme kuvitelleetkaan.

Arvokoru perinteitä ja kotimaista työtä kunnioittaen

Kultaseppä Kulmala on käyttänyt kotimaista Lemmenjoen ja Ivalojoen kultaa jo pitkään joissain sormusmalleissaan, mutta vasta viime aikoina kotimainen kulta on otettu laajemmin tuotantoon kierrätetyn kullan rinnalle. Ajatus Lapin kultamaiden kullasta ja oman maaperämme aarteista luo koruihin aivan oman tarinansa, samalla ylläpitäen suomalaisen kullanhuuhdonnan perinteitä. Kultaa kaivetaan edelleen pitkälti samoin menetelmin, mitä käytettiin jo 1800-luvun lopun kultaryntäyksen aikaan, jolloin Lapin kultamaille suuntasi paljon miehiä kuokkien ja vaskoolien kanssa. Lapista huuhdottu kulta esiintyy luonnossa lähes puhtaina hippuina. Huuhdonnassa ei ole käytetty myrkkyjä, kuten elohopeaa tai syanidia, vaan huuhdonta tapahtuu perinteisesti vaskoolin, veden ja huuhtojan toimesta – luontoa kunnioittaen.

Vastuullinen koru aidoilla jalokivillä

Kultaseppä Kulmalalla on luultavasti Suomen laajin kokoelma kotimaisia beryllejä. Jalokivien luokituksessa beryllien ryhmään kuuluvat paremmin tunnetut smaragdi ja akvamariini. Luumäen berylleistä sininen luokitellaan akvamariiniksi ja vaaleanvihreä heliodoriksi. Kyseessä on harvinainen jalokivi, sillä Luumäen louhoksen berylliesiintymä on ehtynyt. Kotimaisella beryllillä on siis myös keräilyarvoa. Kultaseppämestari Pekka Kulmala osasi nähdä kotimaisten jalokivien hienouden 2000-luvun alussa, kun hän alkoi keräämään luumäkeläisiä beryllejä kokoelmiinsa. Joukossa on myös isompia, yli 10 karaatin kiviä, jotka on hiottu vuonna 1989 löytyneestä Iso-Elli nimisestä kiteestä. Arvostus kotimaisia jalokiviä kohtaan on kasvanut vuosi vuodelta ja niistä on suunniteltu asiakkaille upeita uniikkikoruja. Näyttävimmissä Kulmalan suunnittelemissa koruissa kauniiden kivien ympärillä on nähty liitelevän niin kultaisia merilintuja kuin varpusiakin.

Materiaalien kierrätys

Kultaseppä Kulmala on toiminut alalla yli 20 vuoden ajan. Yrityksen toiminta perustuu mestarilliseen kultasepäntyöhön, käsittäen uniikkikorujen ja piensarjojen valmistuksen Ullanlinnan verstaalla. Kulmalan koruissa on aina käytetty kierrätettyjä jalometalleja. Kierrätys on kultasepille itsestäänselvyys jo materiaalin arvon vuoksi, jopa pölynimurin pussit menevät puhdistettaviksi. Korun materiaali on siis lähes aina kierrätettyä ja se päätyy uudestaan kiertoon korun käyttöiän päätyttyä. Kulta kierrätetään saksalaisen yhteistyökumppanin toimesta, missä kotimainen kultakin seostetaan korukäyttöön sopivaksi. Kotimaiselle kullalle saadaan pian myös oma sertifikaatti. Sertifikaatin lisäksi Kultaseppä Kulmala takaa materiaalin alkuperän leimaamalla jalometalliin oman, arvostetun tekijän leimasarjansa.

Vastuulliset jalokivet ja kotimainen valmistus

Kotimaisten jalokivien lisäksi käytämme koruissamme muitakin jalokiviä, sillä Suomen maaperä ei tarjoa kivistä kestävimpiä, kuten timantteja, safiireja tai rubiineja. Lähin rubiiniesiintymä löytyy kuitenkin Grönlannista, missä toimii moderni ja vastuullinen louhos. Grönlantilaiset rubiinit tulevat pienestä Appaluuttokin kylästä, työllistäen ja tukien paikallisväestöä. Lisätietoa grönlantilaisista rubiineista: https://www.greenlandruby.gl.

Uusimmat safiirikorumme on koristeltu Montanan osavaltiosta peräisin olevilla jalokivillä. Montanan safiireilla on hieno petroliin vivahtava, sininen ominaisväri. Safiireista löytyy tosin muitakin sävyjä, sen ollessa yksi jalokivimaailman sävyrikkain jalokivi. Taitava gemmologi voi usein jo kiven sävyn perusteella päätellä jalokiven alkuperän. Aito jalokivi saa värinsä maaperän mineraaleista, muun muassa raudasta ja kromista, jotka tuovat jalokiveen vaaleanpunaisia ja vihreitä sävyjä.

Vastuullisuus näkyy materiaalivalintojen lisäksi myös laadukkaassa kultasepäntyössä. Huippuunsa viilattu käsityö, klassinen muotoilu ja vuosikymmenten ajan kehittynyt ammattitaito takaa korulle pitkän käyttöiän. Kultaseppä Kulmalan korut ovat arvokoruja, jotka kantavat perinteitä ja historiaa sukupolvilta toisille. Kultaseppä Kulmalalla koetaan myös vastuuksi jatkaa taidokasta käsityön perinnettä, josta suomalaiset sepät ovat tunnettuja jo Fabergén ajoilta. Kultaseppä Kulmalan muotoilijat ja kultasepät tulevat jättämään jäljen tämän vuosituhannen suomalaiseen koruhistoriaan, joka perustuu korun pitkään käyttöikään ja eettisiin valintoihin.

Uutuuskorut ovat saaneet inspiraation saaristosta, Suomen Lapista ja kesäisistä hetkistä.

Lisätietoja aiheesta: Kultaseppämestari Pekka Kulmala, Kultaseppä Kulmala Oy, Kapteeninkatu 24, 00140 Helsinki, +358 9 629 252 www.kultaseppakulmala.fi