Vastuullinen henkilöstötyö koronakriisissä toi Vuoden kaupanteko -tunnustuksen

Wiklund-keskuksen uudistukset alkavat Sokokselta 10.1.2022 12:30:10 EET | Tiedote

Turun kauppatorin kupeeseen vuonna 1963 avattu Wiklund on yksi turkulaisista ikoneista. Tänä päivänä Wiklund-keskus on elämisen keskus, joka uudistuu Turun keskustan kanssa yhtä matkaa. Seuraavaksi vuorossa on Sokos Wiklundin uudistus.