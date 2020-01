Vastuullinen matkailu näyttävästi esillä Automatkailu 2020 -tapahtumassa

Turun Messukeskuksessa ensimmäistä kertaa järjestettävä Automatkailu 2020 tarjoaa uusia ideoita ja mielenkiintoista ohjelmaa matkailijoille, jotka haluavat reissata vastuullisemmin.

Uusi tapahtuma autoileville luontoharrastajille

Automatkailu 2020 -tapahtuma kokoaa yhteen luontoelämyksistä ja aktiiviharrastuslajeista kiinnostuneet automatkailun ystävät Turun Messukeskukseen 10.1.-12.1.2020. Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman kantavia teemoja ovat vapaus, vastuullisuus ja elämys.

Perinteisten karavaanimessujen lisäksi tapahtumassa ovat näyttävästi esillä ekologinen matkailu, luontokohteet ja aktiiviharrastuslajit. Omista matkailukokemuksistaan töissä ja harrastuksissa tapahtumassa kertovat mm. maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka, maailman ympäri autolla ajanut Tomi Tölli, ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari Ulla Kulju, vapaalaskija Niklas Hollsten, Tivoli Sariolan toimitusjohtaja Ville Sariola, Ranskaan sähköautoillut valokuvaaja Aino Huotari, retkeilyautolla vuoden Euroopassa reissanut Sami Lensu sekä tubettajat 6 kerros ja Vantastic-pariskunta Sara ja Joni.

Runsaan ohjelmatarjonnan lisäksi Automatkailu 2020 -tapahtumassa voi viettää päivää Pomppulinnamaailmassa, tutustua matkailuajoneuvoihin, tehdä tulevan kesän karavaanitarvikehankinnat sekä tutustua Pohjoismaiden suurimpaan telttanäyttelyyn. Karavaanarit voivat lisäksi yöpyä CaravanParkissa.

Automatkailijan hiilijalanjälki on pienempi

Keskustelu matkailun ilmastovaikutuksista on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Erityisesti lentomatkustamisen hiilijalanjäljestä on puhuttu paljon. Monet nuoremman sukupolven edustajat ovatkin alkaneet kyseenalaistaa matkailutottumuksiaan ja kaipaavat tilalle ekologisempia tapoja liikkua ja harrastaa. Moni valitseekin automatkailun lentomatkustamisen sijaan.

Aktiivisesti surffausta, vapaalaskua ja kaapelivesilautaulua harrastavat veljekset Pekka ja Juho Rintala ovat monen muun sukupolvensa edustajan ohella vähentäneet lentämistä ja matkaavat yhä useammin lähialueille matkailuautolla.

– Laskimme, että jos 6 hengen matkamme tekisi lentämällä, olisivat hiilidioksidipäästöt 3 000 kiloa ja autolla 1 000 kiloa. Lentämisen päästöt olisivat siis kolminkertaiset. Lisäksi jos lentäisimme, joutuisimme hankkimaan vuokramökin, missä asua. Matkailuautossa on sen sijaan kaikki mukana, kertovat Pekka ja Juho.

Myös ex-ammattilumilautailija ja Protect Our Winters Finland -yhdistyksen hallituksen jäsen Miikka Hast on muuttanut matkailutottumuksiaan puuterilumia metsästäessään. Hast hankki kuusi vuotta sitten matkailuauton, jonka myötä lähimatkailu Suomen, Ruotsin ja Norjan arktisille alueille on lisääntynyt.

– Matkailuauto on ollut vallankumouksellinen oman lajini kannalta. Minun on ollut helppo liikkua ja hakeutua sinne, missä olosuhteet ovat parhaimmat. Auto on aina lähtövalmiina ja kaikki mahtuu mukaan. Lentomatkustaminen on loppunut kohdallani lähes kokonaan, kertoo Hast.

Haastattelu- ja yhteydenottopyynnöt:

Automatkailu 2020/ Markkinointi ja messuohjelma

Tuomas Salminen

040 648 4455

tuomas.salminen@automatkailumessut.fi

Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta:

https://automatkailumessut.fi/messuohjelma/

Lisätietoja tapahtumasta:

https://automatkailumessut.fi/