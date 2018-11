Vastuullisessa rakentamisessa valinnat tehdään ympäristö ja ympäröivä asutus huomioiden

Tampereen Kauppakeskus Ratinan rakentamisessa ympäristövastuullisuus oli eräs suunnittelun kulmakiviä. Rakentamisessa tähdättiin vahvasti teknisillä ratkaisuilla myös käytönaikaisen energiankulutuksen vähentämiseen. Ratinan rakennuttaja Sponda hakee kohteelle BREEAM® -ympäristösertifikaattia. STARK toimitti Ratinan Kauppakeskuksen pääurakoitsijalle Aki Hyrkkönen Oy:lle PEFC-sertifioitua sahattua, höylättyä, mitallistettua ja kyllästettyä puutavaraa, Kerto® LVL -kertopuuta sekä vanereita.

Aki Hyrkkösen työmaainsinööri Tomi Kananoja kertoo puun käytöstä rakennusmateriaalina Ratinassa ja muista BREEAM-ympäristösertifikaatin vaatimuksista rakennuskohteessa;

”Näen puun monipuolisen hyödyntämisen luonnollisena osana suomalaista rakentamista. Näkyvien osien, kuten listoitusten, erilaisten sisustuslevyjen ja paneelien lisäksi puuta käytetään erityyppisissä runkorakenteissa. Näistä esimerkkeinä väliseinien runkomateriaalit kuten kertopuut ja vanerit, ulkoseinärungoissa käytettävät lujuuslajitellut, mitallistetut profiilit, sekä väliaikaiskäyttöön tehtävät suojaseinät ja betonirakenteiden muottitavara. Osa muottimateriaaleista kierrätetään joko työmaalla toisissa tehtävissä, tai ne päätyvät puujätteen muodossa jätteenkeräyspisteisiin, joissa ne lopulta hyödynnetään energiana.”

Ratinassa käytettiin eri puumateriaaleja runkorakenteissa mm. valmiina puuelementteinä ja väliseinärungoissa, kuten havuvanerit, kertopuut. Puuta on myös hyödynnetty muottitavarana paikallavalurakenteissa. Näkyviä puumateriaaleja kohteeseen on asennettu esimerkiksi puurimakaton ja listoituksen muodossa, lisäksi viilutettuja seinäverhouksia, kalusteiden lastulevyjä ja terassimateriaaleja.

Isossa hankkeessa jokaisen sidosryhmän panoksella on merkitystä

Starkin kautta tullut puutavara oli kaikki sertifioitua puuta. Ratinan vaatimalle sertifioidulle puutavaralle sai pääurakoitsija helposti Starkilta apua, vaikka kohteeseen tuli puutavaraa myös muilta toimijoilta. Yhteistyö sujui Tomi Kananojan mukaan mallikkaasti ja sovitusti Starkin kanssa, välillä hyvinkin notkeasti, kun työmaalla tuli nopea tarve jollekin materiaalille.

” Isossa hankkeessa jokainen sidosryhmä on tärkeä aikatauluissa pysymisen kannalta. Iso kiitos Starkille hyvästä yhteistyöstä”, toteaa Tomi Kananoja.



Rakentamisessa huomioitiin ympäristön kuormittuminen

Ratinan kauppakeskukselle myönnettiin suunnitteluvaiheen kansainvälinen Very Good -tason BREEAM®-ympäristösertifikaatti ja sille haetaan myös käytönaikainen BREEAM-sertifiointi. BREEAM-luokitus toi rakentamiseen erilaisia toimenpiteitä.

” Toimenpiteet liittyivät ympäristön kuormittavuuteen, kuten veden ja energiankulutuksen seurantaan ja tavoitteisiin kulutuksen vähentämiselle sekä raportointiin,” kertoo Kananoja. ”Rakentamisessa tuli huomioida ympäröivä asutus esimerkiksi pölynhallinnan ja rakennuspölyn leviämisen estämisen kautta, sekä häiriöistä aktiivisesti tiedottamalla. Myös uusiutuvan energian käyttö ja vesiin kohdistuvien päästöjen hallinta kuului olennaisena osana sertifikaatin määrittämiin vaatimuksiin.”

Työmaan henkilöstö mukana materiaalitehokkuutta parantamassa

Työmaan henkilöstö sitoutui erittelemään jätteet eri jätelavoille. Tavoite on valmistella mahdollisimman suuri osa jätteistä uudelleenkäyttöön, tai muuten kierrättää ja hyödyntää jatkossa - eli parantaa materiaalitehokkuutta pienentämällä jätteen osuutta.

Jätemääriä seurattiin koko työmaan ajan kuukausitasolla. Hanke sisälsi myös monia muita pienempiä toimenpiteitä, joista osa kuuluu muutoinkin hyvän rakennustavan mukaiseen tekemiseen työmaalla.

Perusteellisen hankesuunnittelun ja yhteistyön kautta vaatimukset toteutuvat

”Haluan painottaa, että rakennusaikana kaikkia vaatimuksia ei voida toteuttaa ilman perusteellista hankesuunnittelua, toteaa Tomi Kananoja. Juuri tämä määrittää raamit koko työmaalla tapahtuvalle toiminnalle, materiaaleille ja niiden ympäristövaatimuksille ja päästöille. Avainasemassa on laaja yhteistyö, jossa kaikki osapuolet sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä hankkeesta jäi erittäin hyvä fiilis, ja olemme mielellämme mukana vastaavissa BREEAM®-kohteiden rakentamisessa, mikäli hanke on muuten yrityksemme kriteerien mukainen."

"Suomessa puurakentamisella on pitkät perinteet ja nyt on selkeästi trendi puurakentamiselle ja sen erilaiselle hyödyntämiselle olemassa. Vuoreksen Isokuusen alue Tampereella on tästä hyvä esimerkki. Sinne on rakentumassa 4000 asukkaan puukaupunkiympäristö kerrostaloista pientaloihin.”

