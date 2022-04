Vastuullisten vaatebrändien uudelleenmyyntiin keskittyvä suomalainen Ninyes haluaa osansa second hand -markkinan kansainvälisestä kasvusta

Aleksanterinkadulle Glasshouse Helsinkiin vuoden vaihteessa muuttanut Ninyes katsoo muuttuvaa tekstiiliteollisuuden toimialaa näköalapaikalta toiveikkaana.

“Näemme nyt, kuinka pikamuotiyritykset katoavat kaupunkien ostoskaduilta ja halpamuodin sijaan kuluttajat haluavat panostaa vastuullisesti tuotettuihin, hyvin jälleenmyyntiarvonsa säilyttäviin ja käytettyihin vaatteisiin.” kertoo Ninyesin toimitusjohtaja Elina Aho.

Ninyes on matkalla maailmalle juuri oikeaan aikaan, sillä vaatekaapeissa lojuvat vaatteet on saatava uudelleen kiertoon.

Laadukkaiden tuotteiden second hand -verkkokauppa johtaa käytettyjen vaatteiden markkinan kasvua



Käytettyjen vaatteiden kauppa on siirtymässä kirpputoreilta ja sosiaalisesta mediasta helppokäyttöisille digitaalisille alustoille, joiden valikoima on kuratoitu käyttäjien puolesta. Vaivatonta kaupantekoa tarjoavat vaatteiden jälleenmyyntipalvelut kiinnostavat nyt myös kuluttajia, jotka eivät ennen ole myyneet käyttämiään vaatteita. Potentiaalisten asiakkaiden markkina on kansainväliseen tutkimusdataan perustuvan Thredup Resale Report -raportin (2021) mukaan merkittävä, sillä 76 % kuluttajista, jotka eivät vielä ole myyneet vaatteitaan kierrätyspalveluiden kautta, ovat valmiita kokeilemaan resale-palveluja.

Vaatekaapeissa lojuu miljardeja kierrätykseen kelpaavia vaatekappaleita ja juuri vaatekaappien kätköihin unohtuneiden aarteiden löytyminen uusiin koteihin on Ninyesin liiketoiminnan ytimessä. Vaatteiden paremmalla kierrolla on myös todella merkittävä ympäristövaikutus.

“Tavoitteenamme on saada vaatekaappien kätköissä lojuvat vaatteet uudelleen kiertoon ja tukea alun perin vastuullisesti tuotettujen vaatteiden uudelleenmyyntimarkkinan kasvua. Jos tuotteiden käyttöikä saataisiin tuplattua ja näin hillittyä uuden ostamista, leikkaantuisivat vaatealan päästöt lähes puolella nykyisestä.”, toteaa Elina.

45 % milleniaaleista ja z-sukupolven edustajista kieltäytyy ostamasta vaatteita brändeiltä, jotka eivät toimi vastuullisesti

Erityisesti vastuullisesti valmistettujen ja laadukkaiden vaatteiden kysyntä kasvaa ja niiden arvo säilyy myös second hand -markkinoilla. Vaatteen jälleenmyyntiarvo ja vastuullisuus painavat vaakakupissa jo ostohetkellä. Vain lähtökohtaisesti vastuullisesti tuotettujen brändien uudelleen myyntiin keskittynyt Ninyes onkin valmis vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin ja etsii jatkuvasti uusia kumppaniyrityksiä, jotka haluavat tarjota asiakkailleen vaatteiden uudelleenmyynnin Ninyesin kautta. Lastenvaatemarkkinalta ponnistanut Ninyes hakee kasvua erityisesti naistenvaatteita valmistavien brändien keskuudesta.

Pandemia ja kansainväliset kriisit muuttavat vaateteollisuutta pysyvästi

Maailmanlaajuinen pandemia hillitsi hetkellisesti vaatteiden ja asusteiden hankkimista merkittävästi ja siirsi kaupankäynnin verkkoon. Nettishoppailun lisäksi pandemia-aikana myös käytettyjen vaatteiden hankkimisesta tuli tapa, josta ei olla valmiita luopumaan.

Yli 33 miljoonaa kuluttajaa hankki käytettyjä vaatteita ensimmäistä kertaa vuonna 2020 ja kaikkiaan yli 223 miljoonaa kuluttajaa on kiinnostunut käytettyjen vaatteiden ostamisesta. Käytettyjen vaatteiden markkina on vahvassa kasvussa ja sen odotetaan viisinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Vuoteen 2030 mennessä käytettyjen vaatteiden markkina on jo kaksi kertaa pikamuotimarkkinaa suurempi (Thredup Resale Report 2021).

Pandemian lisäksi Ukrainan sodan vaikutukset tekstiiliteollisuuteen tulevat olemaan merkittäviä, sillä energian hinnan nousu, kuljetusten viivästymiset ja kuluttajien epätietoisuus vaikuttavat myös vaatealaan.

“Meidän on nyt entistä tärkeämpää edistää käytettyjen vaatteiden saatavuutta ja huolehtia siitä, että arvokkaista materiaaleista valmistetut vaatteet pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään.”, summaa Elina.