Vastuullisuus ja luksus kohtaavat kaulalla – suomalaisen Hermandian designajattelu huipentuu ylellisessä MAJESTRO-kaula-asustemallistossa

Tarkkaan harkitut luonnolliset materiaalivalinnat ovat mallistossa erityisen merkityksellisiä, mikä on etenkin luksusmarkkinoilla erittäin poikkeuksellista. Muotoilu on ainutlaatuista ja syntyy käsityönä Suomessa. Mallisto on tarkoitettu käytettäväksi kaikkein arvokkaimmissa juhlatilaisuuksissa, kuten gaaloissa, smokki- ja musta puku -tilaisuuksissa sekä yhdistettynä frakkiin.

Uuteen asustemallistoon on löydetty inspiraatiota huomisen materiaaliteknologiasta ja missiosta luoda tarina ja merkitys puulle. Majestrossa yhdistyvät silkkinen puukuitutekstiili, jalometallit ja kova puu. Puun tarina syntyy aidosti sen alkuperästä ja sen merkitys ei ole mitattavissa pelkästään perinteisillä arvomittareilla.

Jokaisen myydyn Majestro-kaula-asusteen tuotosta lahjoitetaan noin viisi prosenttia Suomen Mielenterveys ry:n lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevaan toimintaan. Hermandian vastuullisuus on luonnon tukemista, mutta koemme, että ihmisluonnon tukeminen on yhtä vastuullista: siksi haluamme tukea lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mielenterveystyötä.

Ikiaikainen ukrainalainen puu on merkityksellinen materiaalivalinta

Asusteiden valmistuksessa käytetään tarkkaan valikoituja yksittäisiä puita, joista yksi on peräisin Ukrainasta. Puu on kaatunut yli 6 450 vuotta sitten ja uponnut suohon, jossa se hapettomuuden ja maan paineen ansiosta on säilynyt ja saanut lopullisen pikimustan värinsä.

Kiovalaisen yrittäjän tarjoama puu täyttää lukuisia Hermandian vastuullisuusvaatimuksia: tuotteessa ei käytetä keinotekoisia väriaineita, puu on ekologisesti kasvanutta ja eettisesti hankittua. Ukrainalaisen puun hankinnassa on voitu tukea paikallista yrittäjyyttä sodan aikaan.

Kotimaisuus on Hermandia-tuotteissa tärkeää. Kaikki materiaalit työstetään, valmistetaan ja kootaan Suomessa. Majestro-malliston valkoinen puu on kotimaista loimukoivua. Hermandian harkitut puuvalinnat ovat itsessään palkitsevia: kun käytettävällä puulla on tunnearvoa, voi tuotteen käyttäjä kantaa kaulallaan mittaamatonta tunnearvoa.

Kaula-asusteen mukana tulee aitoustodistus ja ukrainalaisen puun iän todistava kiovalainen radiohiiliajoitustodistus.

Puukangasta, kierrätyshopeaa ja aitouden todistava siru

Hermandia Majestro -kaula-asusteissa käytetään 100-prosenttista TENCEL™-kangasta, joka on valmistettu puusta. Puukuitukangas on silkinkaltaista, pehmeää ja sileää. TENCEL™-kuidut valmistetaan ympäristöystävällisillä prosesseilla kestävästi tuotetusta puuperäisestä luonnonraaka-aineesta.

Jalometalli kaula-asusteessa on kierrätettyä hopeaa. Hopea valetaan Kirkkonummella Raiskisen Koruvalimolla. Jokainen metalliosa valetaan yksilöllisesti valun monimutkaisuuden vuoksi, jolloin jokainen kaula-asuste on aidosti uniikki.

– Kaikki kaula-asusteen materiaalit ovat peräisin luonnosta, ja ne voidaan palauttaa helposti takaisin kiertokulkuun. Vastuulliset materiaalit myös kehittyvät ja niitä kierrätetään koko ajan tehokkaammin. Muotoilijana seuraan alaa herkeämättä, jotta voin suunnittelussa tarttua aina siihen, mikä kulloinkin on ekologisinta ja mahdollista. Haluan olla edelläkävijä ja osoittaa, miten voin uuden teknologian avulla tehdä valintoja ilman, että planeettamme tarvitsee kärsiä tai luksusarvosta tinkiä, kertoo suunnittelija Hermanni Vuorisalo.

Kaula-asusteen uumenissa on myös pieni mikrosiru, jonka sisälle on säilötty materiaalitiedot ja valmistenumero.

Persoonallista ekoluksusta

– Tulevaisuudessa näen, että Majestro-sarja kehittyy yhä enemmän personoitavaksi. Timanttien lisääminen ja yksilölliset asusteet ovat suunta, johon haluan viedä uutta koruasustemallistoa. Haluan tarjota mahdollisuuden yhdistää kaula-asusteen arvokkaan kellon kanssa. Kun jokainen valmistetaan tilauksesta, emme tee mitään turhaa maailmaan, vaan jokainen kappale on merkityksellinen kantajalleen, kuin taideteos. Isoisän kanssa kotipihalle istutettu omenapuu voi siirtyä jälkipolville muutenkin kuin muistoissa. Puusta pudonnut oksa voidaan esimerkiksi siirtää yksityiskohtana asusteeseen. Vain taivas on rajana materiaalien luovassa käytössä, visioi Vuorisalo.

Hermandia Design on vuonna 2018 Hermanni Vuorisalon perustama design-studio, joka valmistaa design-asusteita läpinäkyvästi, vastuullisesti ja yksityiskohdat huomioiden. Hermandia Designin tunnetuimmat tuotteet ovat erilaisista puumateriaaleista valmistetut rusetit sekä korvakorut.

Kuvat: Pyydämme mainitsemaan kuvien yhteydessä kuvaajan nimen Eric Bäckman.

Hermandia Majestro -tuotteiden hinnat:

Hermandia Majestro S: Materiaalina puu, kangas ja hopea – 690 €. Saatavilla mustana tai valkoisena. Malleja on kolme erilaista.

Hermandia Majestro G: Materiaalina puu, tuplakangas ja kullattu hopea – 890 €. Saatavilla mustana tai valkoisena. Malleja on kolme erilaista.

Tuotteen myynti

Hermandia Design -verkkokauppa: www.hermandia.fi

Muut Hermandian tuotteet

Hermandia Söör -puiset rusetit

Hermandia Daam -puiset korvakorut

Hermandia X Joalin, J01-fanikorumallisto

Lisätietoja

Suunnittelija ja toimitusjohtaja Hermanni Vuorisalo, 0404151726 hermanni@hermandia.fi

www.hermandia.fi