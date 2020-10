Vastuullisuus on kasvava trendi viinien kysynnässä. S-ravintoloiden asiakasomistajaviinit ovat tarjonneet viinitietoutta jo 20 vuotta.

Asiantuntijoiden huolella valitsemia asiakasomistajaviinejä on myyty S-ryhmän ravintoloissa jo 20 vuotta. Voidaankin sanoa, että asiakasomistajaviinit ovat osaltaan opettaneet suomalaisia tutustumaan viineihin ja nauttimaan niitä aterian yhteydessä. Viinivalikoiman avulla halutaan myös tukea kestävää kehitystä, ja siksi tänäkin vuonna vastuullisuus oli tärkeä viinien valintakriteeri. Juhlavuoden viinit ovat sisilialaisia Barone Montalton viinejä, kaikki vegaanisia ja luomuviinejä. Asiakasomistajasamppanjana jatkaa Nicolas Feuillatte Brut.

”Asiakasomistajaviinit ovat S-ravintoloissa monen ravintolavieraan luotettu ja helppo valinta illallisen oheen tai seurustelujuomaksi. Tällä valikoimalla olemme nimenomaan tähdänneet siihen, että viinien valinta olisi mahdollisimman mutkatonta”, markkinointipäällikkö Ulla Kivilaakso S-ravintoloista kertoo. ”Niinpä suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja nykyään niiden osuus on jo 40 % kaikesta ravintoloissamme myytävästä viinistä. Asiakasomistajaviinien kautta meille kaikille on avautunut mahdollisuus oppia lisää viinitietoutta.”

20-vuotisjuhlavuoden valko-, puna-, rosee- ja kuohuviini tulevat Etelä-Italiasta, sisilialaiselta Barone Montalton viinibrändiltä, jonka toiminnassa kestävä kehitys näkyy vahvasti.

Ravintola-asiakkaiden kiinnostus vastuullisiin viineihin on kasvanut aikana, jolloin ekologiset valinnat pätevät kaikilla elämänaloilla. ”Barone Montalto on Italiassa edelläkävijä viinintuotannon vastuullisuudessa; heillä kestävä kehitys ulottuu koko tuotantoketjuun viinitiloilta pullotukseen ja pakkauslaatikoihin. Yrityksellä on jopa yhdeksän erilaista vastuullisuussertifikaattia hallussaan. Se on vastuullisena toimijana tunnetulle S-ryhmälle tärkeää”, Kivilaakso kertoo.

Yksi asiakasomistajaviinien valintakriteereistä on niiden sopivuus jokaiseen makuun. ”Olen ilahtunut siitä, että S-ryhmässä päädyttiin näiden neljän sisilialaisviinin valikoimaan. Suomalaiset ovat aina pitäneet italialaisista viineistä, ja juuri nyt trendaavat erityisesti eteläitalialaiset viinit. Ne ovat laadukkaita monitoimiviinejä, jotka sopivat suomalaiseen makumaailmaan ja toimivat niin illanviettoihin kuin pizzalle ja pihville”, Senior Brand Manager Marina Degerth maahantuoja Solera Finlandilta toteaa.

Degerth ennustaa talvikaudella isointa menekkiä punaviinille. ”Sanotaan, että sisilialaisiin punaviineihin on pullotettu Italian aurinkoa. Se tuo mehevyyttä viiniin ja iloa viinin nauttijalle. Nyt asiakasomistajaviinien joukkoon paluun tehnyttä roseeta on meillä pidetty erityisesti kesähetkien viininä, mutta suosittelen sitä ehdottomasti ympärivuotiseksi juomaksi. Erityisen hyvin rosee sopii pikkujoulu- ja joulupöytään, sillä viinin hapokkuus taittaa hyvin suomalaisten jouluruokien makua”, Degerth neuvoo.

Asiakasomistajaviinit



Viinit valitaan Suomen suurimmalla viinikilpailutuksella vuosittain. Viinien valinnan kriteereinä ovat muun muassa monikäyttöisyys, sopivuus monen makuun, laatu, saatavuus ja vastuullisuus. Tarjoamalla asiakasomistajille huolella valittuja, hyvän hinta-laatusuhteen viinejä, halutaan taata jokaiselle asiakkaalle mutkaton mahdollisuus tilata ja nauttia viinejä ravintolassa sekä auttaa asiakkaita tekemään ympäristön kannalta kestäviä valintoja.

Asiakasomistajien viinit 2020–2021

Barone Montalto Organic Bianco

- mukavan hapokas, raikas

- sopii muun muassa pastalle, kanalle, kasvisruoille sekä kala- ja äyriäisruoille

Barone Montalto Organic Rosso

- tummanpunainen, keskitäyteläinen, maussa voi tuntea hennon vivahduksen vadelmaa ja kirsikkaa

- sopii punaiselle lihalle, burgereille, pizzalle, juustoille

Barone Montalto Organic Nero D’Avola Rosato

- vaaleanpunertava, hedelmäinen, kuiva

- Erinomainen aperitiivi sekä ruokajuoma kalalle, kanalle, salaateille ja kasvisruoille. Toimii loistavasti suomalaisessa joulupöydässä

Barone Montalto Organic Brut

- raikas, kuiva ja kukkea

- sopii juhlamaljaksi, seurusteluun, antipastille sekä kalan ja äyriäisten kanssa

Nicolas Feuillatte Brut

- pehmeän hedelmäinen, maussa aistittavissa omenaa, makeaa päärynää ja raikasta sitrusta

- toimii aperitiivina, nautiskelujuomana tai läpi aterian

Termejä:

- vegaaninen viini = vegaaniviiniä ei kirkasteta eläinperäisillä aineilla, kuten liivatteella, maitoproteiinilla tai kananmunalla

- luomuviini = tehty ilman synteettisiä torjunta-aineita viljellyistä rypäleistä. Kaikilla luomuviinien raaka-aineiden toimittajilla tulee olla luomusertifikaatti

- kevytpullo = lasinen viinipullo, jonka tyhjäpaino on maksimissaan 420 gr