Väsymättömälle mediaesiintyjälle Timo Miettiselle Snellman-palkinto

Timo Miettinen on yksi tunnetuimpia EU- ja Eurooppa-politiikan kommentaattoreita. Hän on avannut yleistajuisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana monia eurooppalaisia kehityskulkuja ja tapahtumia aina eurokriisistä brexitiin ja koronapandemian hoidosta Ukrainan sotaan.

Yliopiston palkintoperusteluissa todetaan, että jokainen ajankohtaisohjelmia seuraava tunnistaa Miettisen, jonka selkeä, jäsennelty ja ytimekäs ilmaisu tekee ymmärrettäväksi niinkin monimutkaista konklaavia kuin Euroopan unioni. Yliopisto mainitsee, että Miettisen ansiosta Eurooppa-keskustelun taso on noussut: On vaikea nimetä henkilöä, jonka julkinen vaikuttavuus olisi yhtä monipuolista kuin Timo Miettisen.



Nopeat vastaukset tuovat laajaa näkyvyyttä

Miettisen medianäkyvyyttä voidaan pitää poikkeuksellisen suurena. Hän pystyy antamaan nopeat ja tarkat vastaukset myös aikapaineessa, palkintoperusteluissa mainitaan.

Median lisäksi Miettinen käyttää tieteen yleistajuistamiseen aktiivisesti sosiaalista mediaa, erityisesti Twitteriä, jossa hänellä on yli 11000 seuraajaa. Myös podcastit ovat hänelle tuttuja.

- Itselle tiedeviestintä on aina ollut motivoiva tekijä, olen kokenut sen mielenkiintoisena. Tieteen yleistajuistaminen on tuntunut luontevalta minulle, Miettinen pohtii.

Eurooppalaiseen filosofiaan, aatehistoriaan ja politiikkaan erikoistunut tutkija katsoo, että tieteellä on myös yhteiskunnallinen rooli.

- Ajattelen, että julkisessa vaikuttamisessa ei ole kyse vain tieteen tuloksista vaan akateemisten hyveiden, kuten kriittisen ajattelun, edustamisesta yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Miettinen motivoitui taannoin tieteen yleistajuistamisesta niin paljon, että julkaisi kaksi vuotta sitten palkitun tietokirjan Eurooppa, poliittisen yhteisön historia. Se on avannut Euroopan historian keskeisiä ideoita ja käännekohtia suurelle yleisölle. Se valittiin vuoden 2021 historiateokseksi ja sai samana vuonna myös Kalevi Sorsa -palkinnon.

- Ajattelin kirjan syventävän suomalaista Eurooppa-keskustelua, josta puuttuu toisinaan historiallinen näkökulma.



Suorat kontaktit päätöksentekijöihin

Miettinen on tiiviisti yhteydessä myös poliittisiin päätöksentekijöihin: hän on kysytty puhuja niin eduskunnan valiokunnissa kuin ministeriöissäkin. Hänellä on hyvät kontaktit erityisesti eurooppalaisiin suurlähetystöihin.

Miettinen käy valiokunnissa kuultavana 10-15 kertaa vuodessa.

- Vaikuttaminen yksittäisiin aloitteisiin valiokuntavaiheessa on usein hankalaa. Olennaisempaa on pyrkiä avaamaan esitysten taustalla olevia laajempia kehityskulkuja ja narratiiveja.



Firenzessä keskitytään taloushistoriaan

Miettinen aloitti maaliskuun alussa vierailevana tutkijana Firenzen EUI-yliopistossa, jossa tutkijan on tarkoitus olla kesäkuun alkuun. Sen jälkeen hän palaa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskukseen.

Italiassa Miettinen edistää akatemiatutkijahankettaan, joka keskittyy saksalaisen talousajattelun historiallisiin juuriin. Samalla hän tutustuu uuteen ympäristöön.

- Uskon, että saan vierailulta uusia ideoita, miten tutkimuksen vaikuttavuutta voisi edistää myös Suomessa.





Helsingin yliopiston J.V. Snellman -tiedonjulkistamispalkinto myönnetään vuosittain jollekin yliopistolaiselle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välittäjänä. Palkittavan valinnassa painotetaan toimintaa, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yliopistossa tehtävän tieteellisen työn ja yliopiston kannalta keskeisten päämäärien tunnetuksi tulemista. Palkintosumma on 6 000 euroa. Palkinto jaetaan Helsingin yliopiston syntymäpäiväviikolla 27.3.