VATT:n tutkimus: Asuntolainaa rajoittava lainakatto vaikeuttaa pienituloisten ensiasunnon ostamista

Datahuone on perustettu: uusi yksikkö tuottaa nopeasti tietoa päätöksenteon tueksi – Datahuoneen johtajan haku on käynnistynyt 2.9.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Suomeen on perustettu kansainvälisestikin ainutlaatuinen tietopohjaista päätöksentekoa edistävä yksikkö. Kolmivuotisen rahoituksen saanut Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö. Se toimii kiinteässä yhteistyössä Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n ja Tilastokeskuksen kanssa. Haku Datahuoneen johtajan tehtävään on nyt avattu.