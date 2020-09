Vauhdikas Museomysteeri vie jännittävään kummitusjahtiin – Museokortin suositusta lastenkirjasta jatko-osa

Museokortin virallisen lastenkirjan toinen osa Museomysteeri julkaistiin 3. syyskuuta. Otavan Nemon kanssa yhteistyössä syntyneen lastenkirjan tavoitteena on innostaa lapsiperheitä museoihin, joissa on sekä aikuisille että lapsille jännittävää koettavaa ja opittavaa.

Suositun Museoseikkailun jatko-osa, jännittävä Museomysteeri on täynnä riemukkaita kuvituksia, huumoria ja museoiden sisällöistä poimittuja mielenkiintoisia faktoja.

Museokortin lastenkirjasarjan toisessa osassa tutustutaan jälleen kolmeen erilaiseen museoon: Helsingin observatorioon, Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupunkiin ja Museokeskus Vapriikin Pelimuseoon. Museomysteeri vie vauhdikkaalle seikkailulle museoihin etsimään kadonnutta tähtitieteilijää.

Jännittävä jatko-osa johdattaa kummitustarinoiden pariin. Tähtitorninmäen observatoriossa vaikuttanut tähtitieteilijä Argelander on kadonnut. Hän on entinen professori, nykyinen kummitus. Lapset ryhtyvät etsimään häntä Aane-mummon kanssa. Johtolankoja jahtaava seurue seikkailee observatorion tähtiyössä, vanhan kauppahuoneen kummittelevissa huoneissa ja Tampereen Vapriikin peliluolissa.

”Museot ovat kuvittajan silmin kuin hedelmäkoreja”

Kirjan kirjoittajan, historioitsija Elina Kuorelahden kerronnassa fakta ja fiktio kulkevat käsi kädessä. Museokortti-kohteista ja niiden historiasta opitaan uutta, mutta myös Pelimuseon Space Invaders -peli imaisee sisäänsä torjumaan laserasein avaruusolentojen hyökkäystä.

Museomysteerin kuvittaja Nina Halmetoja on tuttu myös Museokortin hauskoista kuvituksista. Halmetoja vieraili kaikissa kirjan museokohteissa paikan päällä perheensä kanssa, valokuvasi museomiljööt sekä tarkkaili etenkin lasten suhtautumista asioihin.

– Kuvan täytyy mielestäni pelata tyylillisesti yhteen tekstin kanssa ja antaa tekstille tilaa riittävästi. Pyrin myös täydentämään kuvituksiin aina jotain huumoria tai mielikuvituksen tuotetta, johon lukijan on helppo samaistua, Halmetoja kuvailee kuvitusprosessia.

Halmetoja on myös Museokortin omistaja ja kertoo saavansa museoista erilaisia näkökulmia, mikä on kuvitustyössä tärkeää.

– Museokortin kanssa käynti museossa on todella matalan kynnyksen toimintaa ja sitä kautta ruokkii luovuutta.

– Museot on kuvittajan silmin kuin hedelmäkoreja! Siellä on valtavasti kaikkia herkkuja, joilla voi herkutella, ja tarinoita, joita on ollut ja joiden pohjalta voi kuvituksessa kertoa ihan mitä vain keksii, Halmetoja jatkaa.





Museot tarjoavat innostavaa tekemistä kaikenikäisille

Museokortin kaksiosaisen kirjasarjan tavoitteena on kannustaa museokierroksille koko perheen voimin ja tarjota ideoita perheille, jotka etsivät hauskaa tekemistä lasten kanssa. Museoissa pääsee viettämään laatuaikaa läheisten kanssa sekä oppimaan ja oivaltamaan uusia asioita.

Museokortti, vuoden mittainen pääsylippu 300 museoon, on tutkitusti madaltanut kynnystä poiketa museossa. Lapsiperheille Museokortti tuo helpotusta, kun kaikkea ei tarvitse kokea yhdellä kertaa, vaan kortilla voi poiketa samassakin museossa niin monta kertaa kuin haluaa.

Lasten museopasseja ja Museopuuhatehtäviä saa ilmaiseksi Museokortti-museoiden lipputiskeiltä. Museopasseihin kirjoitetaan lapsen nimi ja kerätään merkintöjä omista museokäynneistä. Museopassit eivät oikeuta sisäänpääsyyn maksullisiin museokohteisiin, mutta lapset pääsevät lähes kaikkiin museoihin joko ilmaiseksi tai edullisella alennuslipulla.

Museomysteerin loppuun on koottu Museokortin suositusta Museohaasteesta inspiraationsa saanut Lasten oma museohaaste. Lapset voivat tutustua museoihin kymmenen hauskan haastetehtävän avulla.

Museomysteeri-lastenkirja on myynnissä monissa museoissa sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

