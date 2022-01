Vauhti Speed Oy:n tuotekehitys ja tuotanto nousee Tohmajärven uuteen innovaatio- ja tuotan-tokeskukseen

Vauhti Speed Oy:n Joensuun tuotantolaitoksessa marraskuun viimeisenä päivänä sattuneen teh-taan tulipalon johdosta uuden tuotantolaitoksen tarpeeseen ajautunut Vauhti Speed Oy ja Toh-majärvi löysivät toisensa sattumalta. Tohmajärvellä pidemmän aikaa ollut kehitysohjelma veto-voimaisten yritysten saamiseksi kuntaan sai nopean lähdön, kun Vauhti etsi uusia toimitiloja Poh-jois-Karjalan alueelta.

Tohmajärveltä löytynyt teollisuustontti vastaa kooltaan ja sijainniltaan täydellisesti tarpeitamme. Kunnan palvelut latuverkostosta alkaen tarjoaa meille logistisesti hyvän tehdaspaikan lisäksi lois-tavat olosuhteet niin tuotteiden testaukseen kuin niiden markkinointiin ”, toteaa Vauhti Speed Oy:n toimitusjohtaja Esa Puukilainen ja jatkaa: ”Vauhdin uudessa tehtaassa tullaan hyödyntä-mään teknologian viimeisimpiä innovaatioita, jotka takaavat tehokkaat ja adaptiiviset robotiikka- ja tuotantolinjat suksivoiteille sekä eri teknokemian tuotteille. Tehtaan yhteyteen tulee Vauhdin T&K-keskus ja lisäksi kiinteistöön rakennetaan modernit varastotoiminnot sekä toimistot. Tuotan-tolaitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon kestävä kehitys ja ekologisuus. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että syksyllä käynnistyvä uusi tehdas on energiatehokkuudel-taan ja turvallisuudeltaan maailman johtavimpia teknokemian laitoksia”.

Vauhti on vanhin edelleen toiminnassa oleva suksivoideyhtiö, jonka juuret ulottuvat 1900 luvun alkupuolelle. Yhtiö toimii myös Fischer ja One Way tuotteiden maahantuojana- ja jakelijan Suo-messa, Baltiassa, sekä lisäksi One Way tuotteiden maahantuojana Ruotsissa. Yhtiö lukeutuu kan-sainvälisesti talviurheilualan johtavien yritysten joukkoon.

Keskeytyneeseen tuotantoon apua suomalaisesta perheyhtiöstä

Marraskuun lopussa syttynyt tulipalo tuhosi Vauhdin Joensuun tuotantolaitoksen kokonaisuu-dessaan, jonka seurauksena yhtiön tuotanto on ollut keskeytyneenä. Apu tuli kuitenkin yllättäen ja läheltä. Vuonna 1883 perustettu suomalainen perheyhtiö Berner Oy ja heidän Heinäveden tehdas otti muutama päivä palon jälkeen yhteyttä ja tarjosi apua vaikeaan tilanteeseen ajautu-neelle Vauhdille. ”Bernerin yhteydenotto tuli täytenä yllätyksenä ja oli meille osoitus suomalai-sesta aidosta auttamisen halusta. Berner tarjosi Vauhdille Heinäveden tuotantolaitoksen kapasi-teettia ja tiloja valmistaa Vauhdin tuotteita siihen saakka, kun saamme oman tuotantomme käyn-tiin. Vauhdin ja Bernerin yhteistuotanto käynnistyy tällä viikolla ja saamme ensimmäiset tuotan-toerät kauppoihin viikon sisällä”, iloitsee Liiketoimintajohtaja Martti Uusitalo.

”Meillä viime aikoina tehdyt linjainvestoinnit mahdollistivat tuotantomme jouston siten, että pystyimme tarjoamaan Vauhdille apua omien tuotteidemme saatavuutta vaarantamatta. Bernerin perusarvoja ovat työ, rehellisyys ja ihminen. Yhteistyö ja kumppanuudet merkitsevät perheyri-tykselle todella paljon. Arvomme mukaisesti kaikki työ Suomessa on merkityksellistä, joten meille oli luontevaa tarjota apua tässä tilanteessa naapurikylän Vauhdille. On hienoa päästä auttamaan suomalaista voideyhtiötä ja valmistamaan yhteistyössä heille tuotteita Heinävedellä”, kertoo Juha Starck Bernerin toimitusketjusta vastaava johtaja.

Vauhti Speed Oy:llä vahvat kasvunäkymät

Ulkoilun ja hiihdon globaali kasvubuumi ovat vauhdittaneet hiihtovälineiden ja voiteiden myyn-tiä. Vauhti Speed Oy:n liikevaihdosta noin puolet tulee tällä hetkellä viennistä. Yhtiön tuotemer-kit ja johtava markkina-asema eri liiketoiminta-alueilla ovat mahdollistaneet Vauhdille alaa suu-remman kasvun. Vauhdin tuoteinnovaatiot, tuotekehitysyhteistyö Itä-Suomen Yliopiston kemian-laitoksen ja Fischer Sports GmbH:n kanssa takaavat Vauhdille vahvat kasvunäkymät ja tuotemal-liston tulevaisuuden suksivoidemarkkinoilla.

Vauhdin strategisena tavoitteena on olla voideteknologian, hiihtopalveluiden- ja välineiden joh-tava toimija maailmassa. Tuotekehitystyön ohessa Vauhdin syksyllä 2022 valmistuva moderni Tohmajärven tehdas ja sen tehokas tuotantotekniikka tukevat yhtiön kasvustrategiaa unohtamat-ta kestävää kehitystä ja ympäristötekijöitä.

Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n yhteistyön pääkohdat

- Tohmajärvi on 4200 asukkaan kunta Pohjois-Karjalassa 50 km Joensuusta etelään

- Vauhti Speed Oy rakennuttaa uuden voidetehtaan Tohmajärvelle

- Uusi tehdas sijoittuu Tikkalana Sukkela Business Centerin alueelle valtatie 6 kupeeseen, 30 km Joensuusta

- Tehtaan arvioitu valmistumisaika on 30.8.2022

- Kiinteistön rakennuttaa ja omistaa Tohmajärven Yrityspalvelut Oy

- Kiinteistön suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Sarpaneva Oy sekä rakennuttaja

- Vauhti Speed Oy, Vauhti Technologies, Fischer ja One Way työllistävät 23 henkeä

- Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto tulevalla tilikaudella on n. 15 meur.





Tiedotustilaisuus katsottavissa alla olevasta osoitteesta ma 17.1. klo 14:00 alkaen

