Vauhtia vapaaehtoisille hiilimarkkinoille! -aamiaisseminaari keskiviikkona 15.3. klo 9-10.00

Ranskalainen CNTVRS osaksi Rud Pedersen Groupia 18.5.2022 13:19:07 EEST | Tiedote

Ranskalainen yhteiskuntasuhteisiin ja strategiseen viestintään keskittynyt konsultointiyritys CNTVRS [controverse] on liittynyt osaksi Rud Pedersen Groupia. Rud Pedersen on 11 Euroopan maassa toimiva vaikuttajaviestintään, yhteiskuntasuhteisiin ja strategiseen viestintään erikoistunut viestintäkonserni. Kaupan jälkeen CNTVRS on Rud Pedersen Groupin virallinen edustaja Ranskassa, ja se tarjoaa asiakkailleen täyden valikoiman konsernin palveluja.