Vaunulenkki vauvoille -kampanjalla autetaan Ukrainan sodasta paenneita vauvoja ja lapsia

Vaunulenkki vauvoille -kampanjalla halutaan tukea Suomeen saapuneita perheitä raskaassa tilanteessa. Vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden auttaminen on liiton perustyötä. Ensi- ja turvakotien liitolla on kokemusta ja osaamista sodasta paenneiden auttamisesta vuodelta 2015, kun Suomeen saapui paljon turvapaikanhakijoita. Työstä saatua kokemusta hyödynnetään myös tässä tilanteessa.

Ensi- ja turvakotien liitto on jo vienyt lahjoitusvaroin hankittuja tarvikkeita ukrainalaisten avustuskeskukseen Suomessa. Kampanjalla kerättyjä varoja voidaan käyttää myös muun muassa tulkkikuluihin ja henkisen tuen tarjoamiseen sodasta paenneille perheille.

- Moni sotaa paennut on joutunut jättämään taakseen kaiken. Suomeen saapuessa mukana ei ole ollut välttämättä mitään ja osa perheestä on joutunut jäämään sotaan. Vauva- ja lapsiperheissä tarvitaan monenlaisia tarvikkeita sekä tukea vanhemmuuteen vaikeassa tilanteessa. Ilman perustarpeiden täyttymistä ei uutta arkea Suomessa voida alkaa rakentamaan, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Ukrainan sota herättää laajaa pelkoa ja ahdistusta myös suomalaisten keskuudessa. Ensi- ja turvakotien liiton chateissa voi keskustella tilanteen aiheuttamista tunteista ja huolista. Olemme myös tuottaneet neuvoloille materiaalia siitä, miten tilanteesta ahdistuneiden odottavien ja vauvaperheiden kanssa voi käsitellä asiaa.

Keräykseen osallistuminen on helppoa ja hauskaa

Vaunulenkki vauvoille -kampanjaan voi osallistua kuka tahansa. Kampanjan ideana on kävellä lenkki vaunujen kanssa, laskea lenkkeilty matka ja lahjoittaa haluttu summa per kilometri sotaa paenneiden auttamiseen. Keräykseen voi osallistua myös ilman omaa vauvaa. Tällöin kävelylle voi viedä esimerkiksi kummilapsen tai lapsenlapsen. Lahjoittaminen on mahdollista myös ilman käveltyjä kilometrejä.

- Halusimme aloittaa uudenlaisen keräyksen sotaa paenneiden vauvaperheiden auttamiseksi. Ukrainasta paenneiden vauvojen ja lasten tilanne koskettaa monia, erityisesti jos omassa lähipiirissä on samanikäisiä lapsia. Vaunulenkkikampanjaan osallistumalla voi auttaa helposti ja mukavalla tavalla. Tulevana äitienpäivänä voi myös tarjota lähipiirin äidille hetken omaa aikaa viemällä lapsen vaunulenkille ja tekemällä samalla tuplasti hyvää, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton varainhankintapäällikkö Aura Yliselä.

Vaunulenkki vauvoille -osallistumisohjeet

Osallistu kampanjaan kävelemällä vaunulenkki yksin tai yhdessä. Lahjoita apua Ukrainan sotaa paenneille vauvaperheille. Haasta kaverisikin auttamaan! Kampanja on käynnissä toukokuun 2022.

Toimi näin:

Kävele vaunulenkki ja mittaa matka.

Lahjoita haluamasi summa (esim. 10€/ km)

Ilmoita kilometrit lomakkeella verkkosivuilla. Arvomme kilometrit ilmoittaneiden kesken tuotepalkintoja.

Jaa kuva tai video somessa #VaunulenkkiVauvoille

www.ensijaturvakotienliitto.fi/vaunulenkki-vauvoille/

Lisätietoja:

Aura Yliselä, varainhankintapäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto p. 050 476 5822 aura.ylisela@etkl.fi