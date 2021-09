Vauvaperheiden uupumuksen oireet ja yksinäisyyden kokemukset vaihtelevat eri puolilla Suomea

Tutkimus: Kotia ympäröivät viheralueet lisäävät sisätilojen mikrobiston moninaisuutta 3.9.2021 06:15:00 EEST | Tiedote

Kotia ympäröivät viheralueet lisäävät sisätilojen mikrobiston moninaisuutta eli diversiteettiä. Tämä selviää Environmental Research -tiedejulkaisussa julkaistusta tutkimuksesta, joka on tehty kansainvälisenä yhteistyönä. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että erityisesti luonnosta peräisin olevien mikrobien moninaisuus lapsuuden kodin sisätiloissa voi myöhemmin suojata astmalta ja allergioilta. Voisiko tuloksia hyödyntää kaupunkisuunnittelussa? Tutkimuksen mukaan se, minkä tyyppinen viheralue kodin läheisyydessä on, vaikuttaa sisäympäristöissä eri mikrobien runsauteen. Kun luonnon läheisyys yleisesti lisäsi bakteerien moninaisuutta kodin sisätiloissa, sienien moninaisuus lisääntyi, kun kodin ympäristössä oli korkeampia kasveja, kuten puustoa ja pensaita. ”Tarvitsemme vielä tulevista tutkimuksista lisää vahvistusta tulokselle, että viheralueilla on vaikutusta kotien terveyttä edistävään mikrobistoon. Jos niin on, viheralueiden hyödyt voisi ottaa huomioon kaupunkien suunnittelussa ja