Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan pohjoisen Perämeren alueella

Heinä- ja elokuun aikana voi nähdä tavallista tarkkaavaisempia suppailijoita ja kahlaajia Perämeren rantavesissä. Kyse ei kuitenkaan ole hellettä karussa olevista lomailijoista, vaan pohjoisen meriluonnon kartoittajista. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueilla toteutetaan vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointeja osana VELMU2 -ohjelmaa, jossa tavoitteena on lisätä tietoa pohjoisen Perämeren huonommin tunnettujen rannikkoalueiden lajistosta, luontotyypeistä ja lajien muodostamista yhteisöistä. Alueella liikkuvat myös SeaCOMBO-hankkeen kartoittajat.

VELMU2-kartoituksia on suunnattu alueille joista ei ole juurikaan aikaisempaa tietoa tai tiedot ovat vanhoja tai epätarkkoja esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymien osalta. Kerättävää tietoa hyödynnetään alueiden käytön suunnittelussa ja mm. laajempia alueita koskevien merialueiden tilaa kuvaavien mallien päivittämisessä. Kartoitusalueilta kerätään myös laajemmin tietoa esimerkiksi mahdollisista kunnostustarpeista.



Alueella liikkuu myös Interreg Nord -rahoitteisen SeaCOMBO-hankkeen kartoittajia. SeaCOMBO-hankkeessa tehdään yhteistyötä Ruotsin Norbottenin lääninhallituksen kanssa merialueen hoidon edistämiseksi. Hankkeen meri-inventoinnit kohdistuvat alueille, joista on vähän tietoa, tieto on vanhentunutta tai jotka ovat potentiaalisia ennallistamiskohteita.



Lapissa kartoitukset painottuvat matalalle rannikkoalueella ja kesällä 2021 kartoituksia toteutetaan erityisesti Simon ja Kemin kuntien alueilla; mm. Simojoen suulla, Simoniemen ja Karsikon edustalla sekä Kemin Ajoksessa. Inventoinnit toteuttavat Lapin alueella Eurofins Ahma Oy ja Albus Luontopalvelut Oy.



Pohjois-Pohjanmaan alueella kartoituksia toteutetaan erityisesti Oulussa mm. Liminganlahden, Hailuodon ja Haukiputaan alueilla sekä Nallikarin läheisyydessä. Kartoittajat liikkuvat myös Kalajoen ja Pyhäjoen alueella. Inventointeja toteuttavat sekä ELY-keskus että Alleco Oy.