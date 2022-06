Vedenpinnat ovat yhä korkealla Itä- ja Pohjois-Pirkanmaalla - tulvatilanne jo rauhoittumaan päin

Lettosoiden nykytilaa selvitetään Pirkanmaalla ja Hämeessä 25.5.2022 08:01:00 EEST | Tiedote

Uhanalaisten lettosoiden inventointi on alkanut Pirkanmaalla ja Hämeessä, ja maastokartoitukset jatkuvat syyskuuhun asti. LETOT-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa lettojen esiintymisestä ja tilasta. Hanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa.