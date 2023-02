Vegaaninen uutuus valloittaa S-ryhmän paistopisteitä – ei erota lihaversiosta

Uusi Unlimited piirakka on vegaaninen versio suomalaisille tutusta välipalasta lihapiirakasta. Vaikka kauppojen paistopisteet ovat suosittu ostopaikka lihapiirakoille, siellä ei aiemmin ole ollut kasviproteiinipiirakkaa. Markkinoilta ei ylipäätään ole löytynyt täysin perinteistä makuprofiilia vastaava tuotetta. Uutuudet ilmestyivät S-ryhmän paistopisteille tammikuussa.

”Palaute on ollut, että nyt on maku kohdillaan. On tullut kyselyitä, että eikö näissä muka oikeasti ole lihaa?” kertoo tuotteen kehittäneen Unlimited Foods Oy:n toimitusjohtaja Julius Miikkulainen. ”Samalla kauppojen määrä on aloituksesta kasvanut nopeasti jo lähes neljäänsataan,” Miikkulainen jatkaa.

Tuotteen kehitystyössä maku oli keskiössä. ”Halusimme kehittää vegaanisen tuotteen, josta tykkäisivät myös lihansyöjät. He eivät halua tinkiä mausta”, tuotekehitysjohtaja Jari Räsänen sanoo. Unlimited piirakan resepti mukailee perinteistä lihapiirakkaa, tuote on valmistettu Suomessa ja siinä on yhtä paljon proteiinia kuin lihaversiossa. Myös suutuntumassa on haettu tuttua lihapiirakan kokemusta, mihin herneproteiini sopii hyvin.

Toisin kuin usein lihankaltaisissa kasviproteiinituotteissa, Unlimited piirakassa ei ole käytetty kookosrasvaa. Siten tuotteessa ei ole lainkaan kovaa rasvaa.

Kasviproteiinituotteista paremman makuisia

Kasvisruokavaihtoehtojen lisääminen ruokavaliossa on ajankohtainen aihe. Unlimited Foods pyrkii edistämään asiaa kehittämällä tuotteita aiempaa laajemmalle kohderyhmälle. ”Kasviproteiinituotteiden kysynnän kehitys pienestä isoksi riippuu hyvin paljon siitä, miten hyvänmakuisia ja helppokäyttöisiä tuotteista saadaan. Toisena kriitisenä tekijänä on edullisuus, mihin tulemmekin panostamaan jatkossa. Kolmantena on terveellisyys ja ravintoarvot,” Miikkulainen sanoo.

Yhtiön versio lihapasteijasta lanseerataan maaliskuussa kotipaistopakasteena S-ryhmän kaupoissa. Yhtiön tuotekehitys viimeistelee parhaillaan jauhismurua ja burger-pihviä.