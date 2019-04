Vegaaninen vahva B12-vitamiini muistin ja jaksamisen tueksi

Yliopiston Apteekin oma YA-tuotesarja kasvaa uudella B-vitamiinivalmisteella, jossa on peräti kuutta eri B-vitamiinia. B1-, B3-, B6- ja B12-vitamiinit yhdessä foolihapon ja biotiinin (B8) kanssa muodostavat yhdistelmän, jotka tukevat jaksamista ja edistävät hermoston toimintaa. Tuote ei sisällä eläinperäisiä ainesosia, joten se soveltuu hyvin myös vegaaneille.

B12-vitamiinia tarvitaan muun muassa hermoston toimintaan, punasolujen muodostumiseen ja energia-aineenvaihduntaan. Elimistömme ei pysty itse valmistamaan B12-vitamiinia, vaan sitä pitää saada ravinnosta. B12-vitamiinia on pelkästään eläinperäisessä ruoassa, kuten maidossa, lihassa, kalassa, maksassa ja kananmunassa. Jos eläinperäiset tuotteet puuttuvat ruokavaliosta kokonaan, B12-vitamiinilisälle saattaa olla tarvetta.



- YA Vahva B12-vitamiini soveltuu erityisesti vegaaneille, koska he eivät saa B12-vitamiinia kasvisruokavaliosta. Keliaakikot ja suoliston imeytymishäiriöistä kärsivät voivat hyötyä B12-vitamiinista, sillä ravintoaineiden imeytyminen voi olla heikentynyt. Myös yli 65-vuotiaat saattavat tarvita B12-vitamiinilisää, koska ikääntymiseen liittyvä suun kuivuminen sekä suolistomuutokset vaikuttavat vitamiinin imeytymiseen, Brand Manager Iiris Räsänen sanoo.



YA Vahva B12-vitamiini on kehitetty muistin ja jaksamisen tueksi. Monipuolisen valmisteen vitamiinit yhdessä auttavat vähentämään väsymystä, sekä tukevat hermoston kuntoa ja normaaleja psykologisia toimintoja. Tuote on laktoositon ja gluteeniton eikä se sisällä mitään eläinperäisiä ainesosia tai FODMAP-yhdisteitä.

YA Vahva B12-vitamiini + foolihappo + B1, B3, B6 & B8

Hinta 19,80 € | 100 kaps.

Saatavilla Yliopiston Apteekeista ja verkosta ya.fi