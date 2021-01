Vegaaniruokavalio muokkaa merkittävästi pikkulasten aineenvaihduntaa: D- ja A-vitamiinitasot vaativat erityishuomiota

Helsingin yliopiston tutkimusryhmien yhteistyöprojekti on kansainvälisesti ensimmäinen kartoitus täysin vegaanisen ruokavalion vaikutuksista päiväkoti-ikäisten lasten aineenvaihduntaan. Vegaaniruokavaliota noudattaneilla lapsilla havaittiin sekaruokaa syöviin lapsiin verrattuna merkittävästi muuttunut aineenvaihdunta ja alhaisemmat D-vitamiinitasot. Myös lasten A-vitamiinitasoista kertovat merkkiaineet olivat alentuneet.

Tutkimuksessa havaittiin, että vegaaniruokavalio muuttaa laaja-alaisesti lapsen aineenvaihduntaa. Verinäytteistä mitattavat A- ja D-vitamiinitasoja kuvaavat merkkiaineet, kolesterolimuodot, ja välttämättömien aminohappojen pitoisuudet ovat vegaanilapsilla sekaruokaa syöviin ikäverrokkeihin nähden merkittävästi alemmat. Dokosaheksaeenihappoa vegaaniruokavaliosta ei saa lainkaan.

Tutkimustulokset julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä EMBO Molecular Medicine -lehdessä.

Vegaanisen ruokavalion suosio kasvaa jatkuvasti erityisesti nuorten keskuudessa ja perheiden valintojen kautta ruokavalio yleistyy myös pikkulapsilla. Taustalla vaikuttavat ekologiset, eettiset ja terveydelliset syyt: vegaaninen ruokavalio ei sisällä lainkaan eläinperäisiä tuotteita. Vegaaniruokavaliota noudattaville suositellaan säännöllistä B 12 - ja D-vitamiini- sekä jodilisää sekä yksilöllisesti harkiten mm. kalsium-, B 2 -vitamiini, rauta- ja sinkkilisää.

Tutkimuksessa ei havaittu eroja edellä mainituissa tasoissa ruokavalioryhmien välillä. Kaikki tutkimukseen osallistuneet vegaanilapset söivätkin säännöllisesti B 12 -vitamiinilisää ja yhtä vaille kaikki D-vitamiini- ja jodilisää, mikä kertoo suomalaisten vegaaniperheiden perehtyneisyydestä vegaaniruokavalion aiemmin tunnettuihin ravitsemuksellisiin vaatimuksiin.

Nykyiset lasten vegaaniruokavaliota koskevat ravitsemussuositukset perustuvat kuitenkin aikuistutkimuksiin, ja aiempaa tutkimustietoa lasten vegaaniruokavalion aineenvaihdunnallisista vaikutuksista ei ole.

Juuri julkaistussa tutkimusartikkelissaan lääketieteen lisensiaatti Topi Hovinen ja yliopistonlehtori Liisa Korkalo, ja monialainen työryhmä akatemiaprofessori Anu Suomalainen-Wartiovaaran ja ravitsemustieteen dosentti Maijaliisa Erkkolan johdolla, tutki 40:n terveen helsinkiläisen lapsen ravinnonsaantia ja aineenvaihduntaa laaja-alaisesti. Lapset seurasivat päiväkodeissaan vegaani-, kala/kasvis-, tai sekaruokavaliota, perheen valinnan mukaan. Heidän ravinnonsaantinsa, aineenvaihduntansa ja mikroravintoainetasonsa tutkittiin laaja-alaisesti.

Täysin vegaanista ruokavaliota noudattaneilla lapsilla havaittiin sekaruokaa syöviin lapsiin verrattuna merkittävästi alhaisemmat D-vitamiinitasot, siitä huolimatta, että lapset söivät D-vitamiinilisää, ja näytteet otettiin kesän lopulla. Yllättäen myös A-vitamiinitasoja kuvaavat merkkiaineet olivat alentuneet. Kolesterolimuodot, välttämättömien aminohappojen ja näköjärjestelmän kehitykselle keskeisen DHA-rasvahapon tasot veressä olivat alhaiset, ja folaattitasot vegaanilapsilla huomattavan korkeat.

Uudet löydökset motivoivat tutkijoiden mukaan laajoja jatkotutkimuksia vegaanidieetin terveysvaikutuksista pikkulapsilla.

”Tutkimuksemme osoittaa, että tiukkojen ruokavalioiden terveysvaikutuksia pikkulapsilla ei voi ennustaa aikuistutkimusten perusteella. D-vitamiiniin lisäksi myös vegaanilasten A-vitamiinitasoihin, sekä monipuoliseen proteiininsaantiin tulee kiinnittää huomiota.” kertoo Topi Hovinen.

”Vegaaniperheiden osallistumisaktiivisuus tutkimukseen oli suurta. Tämä on tärkeää, koska ilman perheiden vapaaehtoista panosta tällaista tutkimusta on mahdotonta tehdä”, korostaa Liisa Korkalo.

