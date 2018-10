Veikkauksen digitaalisten kasinopelien valikoima laajenee kansainvälisellä tarjonnalla

Veikkaus on tehnyt asiakassopimuksen kahden kansainvälisen pelialan yrityksen kanssa. Sekä Yggdrasilin että NetEntin digitaaliset pelituotteet ovat jatkossa tarjolla Veikkauksen valikoimassa. Tämä vahvistaa osaltaan yrityksen kilpailukykyä digikanavan globaalisti kasvavissa tuoteryhmissä.

Yggdrasilin pelien valikoimaan kuuluvat muun muassa viimeisimmät automaattipelit Tut’s Twister, Penguin City ja Hanzo’s Dojo.

Arvioiden mukaan uudet Yggdrasilin pelit julkaistaan Suomessa vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Peleissä noudatetaan Suomen lainsäädäntöä. Veikkauksen kasinopelit -liiketoimintaryhmän johtaja Jan Hagelbergin mukaan yhteistoiminta kahden kansainvälisen pelialan yrityksen kanssa on nettikasinon suurin uudistus sitten sen avaamisen 2011 ja peliyhtiöiden (Veikkaus, RAY ja Fintoto) yhdistymisen 2017.

- On suuri ilo päästä tekemään yhteistyötä Yggdrasilin tiimin kanssa ja tuomaan yrityksen ainutlaatuiset ja innovatiiviset pelit asiakkaittemme pelattaviksi. Yggdrasilin pelisisältö on osoittautunut hyvin toimivaksi, ja olemme varmoja, että pelaajamme tulevat nauttimaan näistä peleistä, Veikkauksen Kasinopelit -liiketoimintaryhmän johtaja Jan Hagelberg toteaa.

- Meistä on hienoa yhdistää voimamme Veikkauksen kaltaisen, vakiintuneen ja laadukkaan yrityksen kanssa. Odotamme pitkäaikaista ja molemmin puolin hyödyllistä liikesuhdetta, Yggdrasilin toimitusjohtaja Fredrik Elmqvist sanoo.

Myös NetEntin pelit, kuten Starburst ja Gonzo’s Quest, tulevat tarjolle Veikkauksen nettikasinon asiakkaille vuoden 2019 alkupuoliskolla, kunhan tekninen integraatio on saatu kuntoon.

- Olemme ylpeitä uudesta yhteistyöstämme Suomen suurimman peliyhtiön Veikkauksen kanssa. Sopimus on meille merkittävä virstanpylväs, kun vahvistamme läsnäoloamme Suomen markkinoilla. Olen varma, että Veikkauksen pelaajat tulevat arvostamaan jännittäviä pelejämme, NetEnt Maltan toimitusjohtaja Henrik Fagerlund alleviivaa.

- Olemme iloisia kumppanuudestamme NetEntin kanssa. NetEnt on tunnettu ikonisista ja innovatiivisista peleistään, jotka ovat toimineet ja olleet suosittuja eri markkinoilla jo kauan. Asiakkaamme ovatkin kyselleet niitä toistuvasti. On innostavaa, että voimme pian tarjota niitä nettikasinossamme, Veikkauksen Kasinopelit -liiketoimintaryhmän johtaja Jan Hagelberg kertoo.

Tietoa NetEntistä

NetEnt AB on johtava digitaalisen viihteen alalla toimiva yhtiö, joka tarjoaa huippuluokan peliratkaisuja maailman menestyksekkäimmille nettikasinoyhtiöille. NetEnt perustettiin vuonna 1996. Yhtiö on listattu NASDAQ Tukholmaan (NET–B), ja se työllistää 1 000 henkilöä Maltalla, Tukholmassa, Kiovassa, Krakovassa, Göteborgissa, Gibraltarilla ja New Jerseyssä.

Tietoa Yggdrasilista

Yggdrasil toimittaa nettipeliratkaisuja igaming-toimijoille. Yritys perustettiin vuonna 2013. Yggdrasilin liiketoimintamalli on vahvasti skaalautuva, ja se käsittää kolme tuotelinjaa: kasinoautomaatit, pöytäpelit ja bingo. Sen lisäksi yrityksellä on kolme liiketoiminnallista linjaa: Yggdrasil White Label Studios, YGS Masters ja Yggdrasil Dragons. Yggdrasilin pääkonttori on Ruotsissa, ja sillä on toimistot Maltalla (operatiivinen pääkonttori), Puolassa ja Gibraltarilla.