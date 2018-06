Veikkauksen MM-suosikki Brasilia mutta yhtiön asiakkaat uskovat Saksaan

Jaa

Brasilia on suosikki jalkapallon maailmanmestariksi 2018 ensi viikolla käynnistyvässä turnauksessa kertoimella 4,40, mutta Saksan on heti perässä (4,80). Veikkauksen etuasiakkailla on toisenlainen näkemys: yli 35 000 vastanneesta 31 prosenttia valitsi mestariksi Saksan ja 18 prosenttia Brasilian. Espanjan paikka on pronssilla kysyttiinpä Veikkauksen kertoimenlaskijoilta tai asiakkailta. Veikkaus jakaa MM-turnauksen aikana yli miljoona euroa bonusrahoja.

Veikkauksen yli kahdesta miljoonasta etuasiakkaasta yli 35 000 osallistui kyselyyn maailmanmestarista. Luotto Saksaan oli kovempi kuin Veikkauksen kertoimenlaskijoilla. Äänestys (35 641 ääntä) Veikkauksen mestaruuskerroin 1. Saksa 31% (11 091 ääntä) Brasilia 4,40 2. Brasilia 18% (6 540 ääntä) Saksa 4,80 3. Espanja 12% (4 610 ääntä) Espanja 6,20 4. Argentiina 9% (3 234 ääntä) Ranska 6,60 5. Portugali 6% (2 268 ääntä) Argentiina 8,80 6. Englanti 5% (2 025 ääntä) Belgia 10,50 7. Ranska 4% (1 750 ääntä) Englanti 17,50 8. Islanti 2% (810 ääntä) Portugali 22,00 9. Belgia 1 % (616 ääntä) Uruguay 26,00 10. Ruotsi 1% (411 ääntä) Kroatia 30,00 Kerroin kuvaa Veikkauksen arvioimaa todennäköisyyttä mestauudelle, kyselyssä puolestaan heijastuvat asiakkaiden mieltymykset. - Hallitsevaan mestariin Saksaan uskotaan, ja monella on mielessä Saksan tyrmäävä 7-1-voitto Brasiliasta neljän vuoden takaisessa välierässä. Silloin muuten 33 Veikkauksen asiakasta nappasi Tulosvedon kiinni. Rohkeimmatkin olivat sijoittaneet tulokseen vain kaksi euroa ja voittivat sillä 10 386 euroa, kun kerroin oli 5 193,01, kertoo muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuotepäällikkö Miikka Nurmi Veikkauksesta. Turnauksessa aina yllätyksiä Jalkapallon MM-kisat on suurtapahtuma myös vedonlyönnissä. - Koko maailman yhdistävä urheilun megatapahtuma kerää meillä vedonlyönnin pariin satoja tuhansia asiakkaita, kertoo Pitkävedon tuotepäällikkö Niko Marttinen Veikkauksesta. Turnausten erityispiirre verrattuna vuosittaiseen sarjamuotoisen urheiluun on se, että vedonlyöjä voi saada etua siitä, että tulkitsee tapahtumia turnauksen edetessä paremmin kuin kertoimenlaskija. - Yllätyksiä tulee joka vuosi ja aina joku ne haistaa. Se on tällaisten tapahtumien suola. Meillä on tarjolla ennätysmäärä kohteita, ja uskomme pelivaihdon kohoavan 31 miljoonaan euroon, jossa on noin 10 prosentin nousu edellisiin kisoihin, kertoo Marttinen. Hännänhuippuina Panama ja Saudi-Arabia Mollivoittoista turnausta petaavat niin kertoimet kuin asiakkaatkin Panamalle ja Saudi-Arabialle, joiden mestaruuskerroin on 650,00 ja joiden taakse jäivät etuasiakkaiden kyselyssä vain Tunisia ja Serbia. Panama ja Saudi-Arabia ovat yhdessä suhteessa kuitenkin kärjessä: kun veikataan turnauksen vähiten maaleja tekeviä joukkueita Väli-Amerikan kanavamaa ja öljysheikkien valtakunta ovat kärjessä kertoimella 8,40. - Pelitarjonta kattaa jokaisen ottelut alkusarajoista finaaliin, ja kohteita on kaksinkertaisesti edelliskisoihin nähden. Välillä arvokisoissa pitkävedon palautusprosentti on ollut jopa yli sadan eli pelaajat ovat lunastaneet enemmän kuin panokset ovat olleet yhteensä, muistuttaa Niko Marttinen. Pelit pähkinänkuoressa Pitkäveto: Kiinteäkertoimista vedonlyöntiä, jossa pelaaja valitsee 1-10 kohdetta ja pelin voittokerroin muodostuu niiden tulosta. Mitä enemmän kohteita on, sitä suuremmaksi voitto voi kasvaa, mutta sitä vaikeampi on osua. Enimmäisvoitto 999 999 euroa.

Live-veto: Kuin Pitkäveto, mutta kun Pitkävedon pelaaminen päättyy ennen ottelun alkamista, Live-vetoa pelataan koko ottelun ajan niin, että kiinteät keroimet päivittyvät pelitapahtumien mukaan. Nopeimmin kasvava vedonlyönnin muoto.

Vakio: Veikkauksen vanhin urheilupeli, jo vuodesta 1940. 8-18 kohteen 1-X-2-peli (kotivoitto-tasapeli-vierasvoitto). Voitot täysosumilla tyypillisesti sadoista euroista satoihin tuhansiin euroihin sen mukaan kuinka monta osumaa löytyy.

Tulosveto: Veikataan ottelun lopputulosta varsinaisen peliajan jälkeen. Muuttuva kerroin, eli mitä vähemmän tulosta on pelattu, sitä isompi on voittokerroin. Voittokertoimet tyypillisesti kymmenissä, mutta voivat nousta myös tuhansiin. Voitto muodostuu kertomalla voittokerroin panoksella.

Moniveto: Tulosvedon isoveli eli useammasta kuin yhdestä ottelusta koostuva veto, jossa kerroin nousee Tulosvetoa huomattavasti korkeammaksi. Suurimmat voitot satoja tuhansia euroja. Voitto muodostuu Tulosvedon tapaan kertomalla voittokerroin panoksella.

Voittajavedot: Useita erilaisia muuttuvakertoimisia vetotyyppejä, jossa jalkapallossa voidaan veikata esimerkiksi avausmaalin tekijöitä ja syntyaikoja ja tai niiden yhdistelmiä. Ennen lopputurnauksen alkua on tarjolla Supertripla 1, jossa veikataan mitalikolmikkoa ja Päivän Pari 1, jossa veikataan mestaria ja maalikuningasta.

Muuttuvakertoiminen vedonlyönti: Kerroin muodostuu pelivaihdon mukaan. Pelaajat pelaavat toisiaan vastaan ja pelinjärjestäjä saa osuuden pelivaihdosta. Voittoja jaetaan tyypillisesti noin 90 prosenttia pelivaihdosta

Kiinteäkertoiminen vedonlyönti: Pelaajat pelaavat kertoimet asettavaa peliyhtiötä vastaan. Pelinjärjestäjä voi jäädä tappiolle, jos pelaajat onnistuvat sitä paremmin.

Bonusrahat: Muuttuvakertoimisessa vedonlyönnissä ja Vakiossa voidaan pelivaihtoon lisätä bonusrahaa, joka nostaa voitto-osuuksia. Bonusrahaa kertyy muun muassa senttipyöristyksistä ja lunastamattomista voitoista. Jaetaan MM-kisojen aikana yli miljoona euroa.

Avainsanat Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa