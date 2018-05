Veikkauksen pottikarnevaaleilla jaossa yli 100 miljoonaa euroa – Seppo-koira valikoi oman rivinsä

Veikkauksen perjantain Eurojackpotissa ja lauantain Lotossa on jaossa huima summa rahaa. Eurojackpotin potti on kivunnut maksimisummaan, 90 miljoonaan euroon. Lotossa on puolestaan tarjolla kaikkien aikojen suurin potti, 14,5 miljoonaa euroa.

Myös Jokerissa voi voittaa molempina päivinä täysosumalla miljoonan. Jos jokeririviin on valittu Tuplaus ja rivin viimeinen numero menee oikein, voiton saa kaksinkertaisena. Veikkauksella otettiin pientä etunojaa loppuviikon arvontoihin. Sosiaalisessa mediassa huimaan suosioon noussut Seppo-koira kävi pääkonttorilla ”arpomassa” oman kuvitteellisen Loton vihjerivinsä. Seppo suoriutui tehtävästään erittäin hyvin. Kyllä huomasi, että kyse on hyvin koulutetusta koirasta, kehui ”erikoisarvonnassa” mukana ollut Veikkauksen tiedottaja Pipsa Öhman. Sepon vihjerivi ensi lauantain Lotto-kierrokselle on: 4, 6, 11, 15, 25, 28 ja 32. Lisänumeroksi Seppo valikoi numeron 26. Seppo pääsi arvontatuokion jälkeen nautiskelemaan myös herkullisesta unelmakattauksesta Veikkauksen suurvoittajahuoneeseen. Nakkien ja muiden makupalojen syömisen jälkeen isäntänsä jalkojen juurella makoili tyytyväinen, mutta väsynyt 8-vuotias shetlanninlammaskoira. Karvainen kaveri jaksoi hienosti keskittyä ja hoiti homman kaikin tavoin kiitettävästi, hehkutti tiedottaja Pipsa Öhman vielä päivän kuvaustuokion päätähteä. Liitteenä vapaasti käytettävissä oleva Seppo-koiran arvontavideo.

