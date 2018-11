Veikkauksen tilasto Eurojackpotin numeroista: 33 ja 40 ”onnekkaimmat” päänumerot

Eurojackpotin potissa on tällä viikolla (kierros 45/2018) jo kolmatta viikkoa peräkkäin 90 miljoonan euron maksimipotti. Sitä tavoitellessaan monet pelaajat saattavat pohtia erityisen tarkkaan, mitkä numerot riveihinsä valitsevat. Kullakin numerolla on täysin sama todennäköisyys päätyä arvottuun riviin. Silti toiset numerot ovat olleet tähän mennessä ”onnekkaampia” kuin toiset.

Eurojackpotissa arvotaan viikoittain 5 päänumeroa 50:stä ja 2 tähtinumeroa 10:stä. Kun tarkastellaan koko Eurojackpotin yli kuusivuotista historiaa, tilastoista näkee, että päänumeroista kaikkein useimmin arvottuun riviin ovat päätyneet numerot 33 ja 40. Laskennallisesti kunkin Eurojackpotin päänumeron tulisi osua riviin kerran kymmenessä arvonnassa. Tätä useammin oikeaan riviin ovat kuitenkin pompanneet päänumerot 33, 40, 18, 19, 7, 16, 25, 14, 46, 1, 9, 10, 13, 49, 4, 20, 35 ja 44. Numero 48 taas on ollut tilastojen valossa kaikkein ”epäonnekkain”.

Jos tähtinumeroiden osalta tarkastellaan aikaa, jolloin Eurojackpotin arvontalaitteessa on pyöritetty kymmentä tähtinumeroa, onnekkaimpia vaikuttavat olevan tähtinumerot 5 ja 3. Keskimäärin tähtinumeron pitäisi osua riviin kerran viidessä arvonnassa. Tätä useammin riviin ovat osuneet numerot 5, 3, 6, 8 ja 9.

– Vaikka numerot voidaan laittaa järjestykseen ”onnekkuuden” perusteella, erot numeroiden välillä ovat hyvin pieniä ja selittyvät normaalilla satunnaisvaihtelulla. Numeroiden onnekkuuden tarkastelu on siis lähinnä hauskaa viihdettä, Eurojackpotin tuotepäällikkö Teemu Saukonoja muistuttaa.

Kalenterikuukauden numerot pelaajien suosiossa

Noin puolet pelatuista Eurojackpot-riveistä on niin sanottuja pikapelejä eli pelaaja ei valitse itse numeroitaan. Jos numerot valitaan itse, on siihen olemassa lukuisia eri tapoja. Eurojackpotin pelaajat suosivat esimerkiksi enemmän numeroita väliltä 1–31. Tämä johtuu siitä, että päivämäärillä pelaaminen on suosittua myös Eurojackpotissa.

– Ihan yhtä suosittua se ei ole kuin Lotossa, mutta silti myös Eurojackpotissa kalenterikuukauden numerot ovat muita suositumpia, Saukonoja kertoo.

Pelaajat suosivat numeroita valitessaan myös edellisten viikkojen oikeita rivejä, erilaisia numerosarjoja kuten 1,2,3,4,5 / 6,7, ja numeroita, jotka muodostavat jonkin kuvion kupongille.

Viime viikolla suosituimmat pelaajien itse valitsemat päänumerot olivat 9, 11, 8 ja 10. Suosituimmat tähtinumerot olivat 3, 2 ja 7.

Eurojackpot-numeroiden esiintyminen arvonnoissa maaliskuusta 2012 lähtien (tähtinumeroiden osalta tilasto kierroksesta 41/2014 lähtien, jolloin tähtinumeroiden määrä nousi kahdeksasta kymmeneen)