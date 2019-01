Veikkaus suunnittelee lopettavansa pelipöytätoiminnan ravintoloissa: yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Veikkaus suunnittelee lopettavansa pelipöytätoiminnan ravintoloissa. Lisäksi ravintolapelipöytien tukitoimintoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä suunnitellaan uudelleenorganisoitavaksi.

Tähän liittyen yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 1 300 henkilöä. Arvioitu henkilöstövähennys on noin 400 henkilöä, joista suurin osa on osa-aikaisia. Näillä uudelleenjärjestelyillä Veikkaus tavoittelee kustannusrakenteen uudistamista ja toiminnan tehostamista.

- Huolehdimme Veikkauksen tulevaisuudesta kiristyvässä digitaalisessa kilpailutilanteessa. Asiointia siirtyy voimakkaasti digikanavaan ja kaupan rakennemuutoksen seurauksena myyntipaikkaverkostomme on viime vuosina supistunut merkittävästi. Tästä syystä suunnittelemme merkittäviä uudistuksia omiin pelipaikkoihimme ja ravintolapelipöytätoiminnan lopettamista. Lisäksi suunnittelemme tehostavamme asiamiesmyyntitoimintojen organisoitumista, sanoo toimitusjohtaja Olli Sarekoski.

Noin puolet neuvottelujen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudulla ja loput muualla Suomessa. Suunnitelluilla muutoksilla ei ole vaikutusta Veikkauksen asiamiesten myyntiverkostoon.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

- Veikkauksen henkilöstömäärä on noin 2000.

- Veikkauksella on kaikkiaan 187 pelipöytää 162:ssa ravintolassa.

- Veikkauksella on noin 6 500 asiamiesmyyntipaikkaa. Verkostossa on kaupan rakennemuutoksen seurauksena noin tuhat myyntipaikkaa vähemmän kuin vuonna 2012. Lasku on jatkunut yhtäjaksoisesti kymmenen vuoden ajan.

- Veikkaus.fi:ssä on digitaalisesti saatavilla lähes 200 erilaista nettikasinopeliä mukaan lukien kaikki pöytäpelit.

- Pelaaminen siirtyy digitaalisiin kanaviin. Veikkauksen liikevaihdosta noin 42 prosenttia tulee digitaalisista kanavista. Veikkaus.fi-verkkopalveluissa asioi keskimäärin noin 600 000 asiakasta viikossa.

-----------------------------------------