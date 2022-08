Veke lanseeraa uusia kotimaisia kalustesarjoja Habitaressa

Veke | Veken Kaluste Oy on Ranualta, Pohjois-Suomesta lähtöisin oleva yritys, joka on nuorekas, aktiivinen ja voimakkaasti kasvava huonekalujen vähittäiskauppa. Veke on auttava ja inspiroiva kumppani vastuullisen kodin sisustajan jokaiseen elämänvaiheeseen. Kivijalkamyymälät palvelevat Rovaniemellä, Oulussa, Vantaalla ja Tampereella. Veke.fi -verkkokauppa toimii koko Suomessa ja on yksi toimialan suurimmista.