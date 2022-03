Veke vahvistaa omistuspohjaa kasvun siivittämiseksi

Veke on ollut ensimmäisten joukossa aloittamassa huonekalu- ja sisustustuotteiden verkkokauppaa ja kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sisustajan verkkokaupoista reilussa kymmenessä vuodessa. Vuosi 2021 on ollut ennätyksellisen vilkas ja verkkokauppa on jatkanut kasvuaan. Yhtiön liikevaihto ylitti 30 miljoonaa euroa samalla kun yrityksen kannattavuus on kehittynyt positiivisesti. Myynnistä noin 75 % tuli verkkokaupasta ja loput sen kolmesta myymälästä Vantaalta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Tulevien vuosien aikana Veke on asettanut tavoitteekseen lisätä markkinaosuuttaan panostamalla sekä verkkokauppaan, että myymäläverkoston laajentamiseen.

Henkilöstölle omistuspohjan muutos merkitsee jatkuvuutta

Veken kasvua tukevaa brändin tunnettavuutta pystytään vahvistamaan entistä nopeammin ja varmemmin nyt käynnistyvän Sentican kumppanuuden myötä. Sentican tiimillä on vahva osaaminen suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamisesta. Jatkossakin yritys tulee kehittämään digitaalisen liiketoiminnan osa-alueita voimakkaasti. Monikanavaisen asiakaskokemuksen jatkuva kehitystyö on selkeä painopiste, jonka myötä myös myymäläverkostoa tullaan kasvattamaan jo kuluvan vuoden aikana mm. Tampereelle. Omistuspohjan muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstöön, ja Ranua on jatkossakin yhtiön kotipaikkakunta.

Kiitos hyvästä kasvukehityksestämme kuuluu asiakkaille ja upealle henkilökunnallemme. Hyvä asiakastyytyväisyytemme on osaavan ja sitoutuneen henkilöstömme ansiota. Jatkossakin tulemme tukemaan heidän onnistumista työssään kaikin tavoin, sanoo toimitusjohtaja Markus Ranua.

Panostuksia muotoiluun ja kotimaisuuteen

Yhtiön strategisten arvojen ytimessä entistäkin tärkeämmässä roolissa ovat vastuullisuus ja kotimaisuus. Tulevaisuudessa yhtiö panostaa myös muotoiluun ja etenkin nuoriin suomalaisiin muotoilijoihin. Veke on käynnistänyt yhteistyössä ranualaisen ASWood Oy:n ja Lapin Yliopiston taiteiden tiedekunnan teollisen muotoiluyksikön kanssa tuotekehitysprojektin uuden mäntyhuonekalumalliston luomiseksi. Veken liiketoiminnalle on myönnetty avainlipputunnus.

Yhtiön perustaja siirtyy pienosakkaaksi

Veke on ranualaisten Jaana ja Veijo Ranuan vuonna 1993 perustama yritys. Yrityksen juuret ovat vahvasti Ranualla, jossa sijaitsee toinen keskusvarastoista, useiden eri tiimien toimintoja ja yli 40 työntekijää. Yhtiön omistajina ja avaintehtävissä tulevat jatkamaan perustajasuvusta Markus, Miikka ja Matias Ranua.

Veken sukupolvenvaihdos on saatu hyvään vaiheeseen. Sentican kanssa arvot ja ajatusmaailma kohtaavat ja Veke saa uuden omistajuuden myötä entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa yhdeksi toimialan suurimmista tulevien vuosien aikana. Olen todella tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun. Jään kiitollisena ja hyvillä mielin yhtiöön pienosakkaaksi antaen tilaa pojilleni jatkaa Veken liiketoiminnan jalostamista seuraavaan kehitysvaiheeseen, kommentoi yrityksen perustajayrittäjä Veijo Ranua.

Uudet kumppanuudet vahva pohja tulevalle kasvulle

Sentica on kotimaisena pääomasijoittajana ollut tukemassa useiden suomalaisten yrittäjävetoisten yhtiöiden kasvua ja nyt solmittu kumppanuus pitää sisällään paljon samankaltaisuutta näiden menestystarinoiden kanssa, joista mm. Puuilo, Kotipizza ja Pihlajalinna ovat monille tuttuja.

Yhteinen näkemys yhtiön tulevasta kehityksestä, johdon vahva ja monipuolinen osaaminen sekä johtava markkina-asema yhtenä Suomen viidestä suurimmasta alan verkkokaupasta antavat erinomaiset edellytykset jatkaa voimakasta kasvua tulevina vuosina. Haluamme Senticalla olla tukemassa oman kokemuksemme kautta Vekeä tämän kasvupolun toteuttamisessa, kommentoi Sentican osakas Aitor de la Torre.

Snowball Growth Partners on digitaalisen kaupan asiantuntija- ja pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on kiihdyttää kumppaneidensa kasvua tarjoamalla pääoman ohella vahvaa strategista tukea sekä käytännön asiantuntemusta operatiiviseen kehittämiseen.