Vekka Group Oy ostaa Lehtimäen Liikenteen

Kauppa on allekirjoitettu 10.10.2022 astuen voimaan välittömästi.



Merkittävän kaupan myötä Vekka Group -konsernista tulee yksi Suomen suurimmista linja-autokonserneista, sen operoidessa noin 300 linja-autoyksiköllä yli 400 ammattilaisen voimin.



Perinteikäs, 90 vuotta täyttänyt Lehtimäen Liikenne Oy on kasvanut tilaus- ja matkailuliikenteessä Suomen markkinoiden edelläkävijäksi systemaattisella työllä. Yritys työllistää tänä päivänä yli 140 joukkoliikenteen ammattilaista tilausajoissa ja paikallisliikenteessä, operoiden noin 100 bussin modernia laivastoa.



– Kaupan myötä saamme vastaisuudessa leveämmät hartiat toimia jatkossakin pääomavaltaisella toimialalla, mutta edelleen perheyrityksen arvoja ja toimintatapoja vaalien, toteaa Lehtimäen Liikenteen nykyinen toimitusjohtaja Mikko Lehtimäki, joka on tyytyväinen kaupan toteutumiseen Vekka Groupin kanssa.



Toteutunut järjestely on osa Vekka Groupin kasvustrategiaa.

– Kaupan myötä Vekka Group -konserni kykenee palvelemaan asiakkaitaan entistä monipuolisemmin. Myös maantieteellinen toiminta-alueemme kasvaa merkittävästi, kertoo Vekka Groupin toimitusjohtaja Tomi Vasiljev.



Vekka Groupin toimitusjohtaja Tomi Vasiljev toimii jatkossa myös Lehtimäen Liikenteen toimitusjohtajana. Myyjät Sanna ja Mikko Lehtimäki jatkavat edelleen konsernin palveluksessa.



Vekka Group Oy:n omistavat sen operatiivinen johto, sekä sijoitusyhtiö Lease Deal Group Oyj