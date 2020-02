Venäjä ja Eurooppa uudella vuosikymmenellä

Venäjän hallituksen eroaminen tammikuussa 2020, tuntemattomuudesta noussut uusi pääministeri ja presidentti Putinin nopea toiminta perustuslain muuttamiseksi jättivät monen itänaapurin tapahtumia seuraavan ymmälleen. Venäjä onnistuu yllättämään. Tutkimus tarjoaa selityksiä näennäisen nopeille käänteille. Markku Kangaspuron juhlaseminaarissa vastauksia etsitään historian kautta.

Kutsumme teidät perjantaina 28.2. klo 12.15 - 17.00 Helsingin yliopiston Tiedekulmaan (Yliopistonkatu 4) kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten Venäjän historialliset ja yhä käynnissä olevat eritasoiset ja eriaikaiset prosessit vaikuttavat maan nykypäivään ja tulevaisuuteen. Seminaari kurottaa Tarton rauhan ajoista ja Kylmän sodan kautta Venäjän tulevaisuuden skenaarioihin.

Seminaari on pääosin suomenkielinen, pl. professori Richad Sakwan osuus 12.40-13.30 (14.00).

Ohjelma:

12.15 Tervetulosanat

Aleksanteri-instituutin varajohtaja Sari Autio-Sarasmo

Presidentti Tarja Halonen

Humanistisen tiedekunnan dekaani Pirjo Hiidenmaa

12.40 Professor Richard Sakwa: Is Russia out to Subvert the West?

13.30 Tauko ja kahvi

14.00 Paneeli: Venäjän uusi vuosikymmen: muutoksen oraita vai syvenevä autoritaarisuus?

Maimo Henriksson

Tomi Huttunen

Riitta Kosonen

Jussi Lassila

Laura Solanko

puheenjohtaja: Anna-Liisa Heusala



15.30 Tarton rauhasta kylmään sotaan: historia nykyajassa?

Markku Kangaspuro: Tarton rauha 100 vuotta: reaalipolitiikkaa ja haaveita.

Aappo Kähönen: Suomen reunavaltiopolitiikka 1920 -luvulla: Liittoutuminen, liittoutumattomuus ja kollektiivinen turvallisuus

Sari Autio-Sarasmo: Kylmän sodan muuttuva kuva: idän ja lännen välinen monitasoinen vuorovaikutus

Sigrid Kaasik-Krogerus: Viron identiteettipolitiikka: matkalla Eurooppaan

puheenjohtaja Mikko Ylikangas



17:00 Loppusanat

Järjestäjä Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto