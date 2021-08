Venäjällä kulttimaineeseen noussut sarja saa jatkoa

Jaa

Sergei Lukjanenkon Varjojen valtakunta -fantasiasarjan kirjat ovat Venäjällä jopa suositumpia kuin Harry Potterit. Juuri suomennetussa sarjan kuudennessa ja samalla viimeisessä osassa ennennäkemätön tuho uhkaa maailmaa.

Moskovan kaduilla ei ole enää turvallista. Tuntematon vampyyri käy viattomien ihmisten kimppuun, ja sattumanvaraisilta vaikuttavien uhrien nimistä muodostuu viesti: Anton Gorodetski.



Yö- ja Päivävartion tutkimuksissa selviää, että kyseessä on varoitus: ikiaikainen, käsittämättömän voimakas taho on palannut. Jos ennustuksiin on uskominen, ylimaallinen olento tulee tuhoamaan koko maailman, ja vain unohduksiin painunut Kuudes vartio voi pysäyttää sen.



Nykyään päätoiminen kirjailija Sergei Lukjanenko (s. 1968, Kazakstan) on alun perin ammatiltaan psykiatri. Hän on saanut lähes 50 kirjallisuuspalkintoa, ja hänen teoksiaan on käännetty muun muassa saksaksi, englanniksi ja ruotsiksi, tsekiksi, puolaksi ja ukrainaksi sekä useille Kaukoidän kielille.



Varjojen valtakunta -fantasiasarjassa seikkaillaan yliluonnollisten olentojen maailmassa, joka sijaitsee aivan oman maailmamme vieressä. Sarjan aikaisemmat osat on juuri julkaistu e- ja äänikirjoina. Kuudes vartio -kirjan on suomentanut Arja Pikkupeura.

Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi