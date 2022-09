Venäläiset eivät enää pysty tyhjentämään Nosto-käteisautomaatteja Suomen itärajalla

”Aiemmin meillä ei ollut pankkiautomaattioperaattorina keinoja estää ei-sanktioiduilla China UnionPay -korteilla tehtyjä käteisnostoja loukkaamatta kansainvälisiä sopimuksia. Nyt Norjassa käydyt neuvottelut tuottivat tulosta. Suomessa olevien käteisautomaattien ensisijainen tehtävä on palvella suomalaisia käteistarpeissa”, Nosto- käteisautomaattien Suomen maajohtaja Risto Lepo kertoo.

Ei-sanktioiduilla China UnionPay -korteilla tehtyjen nostojen sekä eurojen määrä on viime viikkoina moninsatakertaistunut vuodentakaiseen verrattuna.

”Rahahuoltomme ja resurssimme eivät yksinkertaisesti ole pysyneet tämänkaltaisen käteisen hamstraamisen perässä. Käteisnostojen summat ovat olleet pahimmillaan niin suuria, ettei kyse voi olla yksityisten venäläisten turistien ostoksista Suomen puolella”, Lepo kertoo.

Käteisen vieminen Venäjälle on sanktioitu EU-maissa. Tilanne on työllistänyt myös rajaviranomaisia, sillä tullin tehtävä on valvoa käteisen viemistä rajan yli.

”Liiketoimintamme keskiössä on auttaa suomalaisia arjessaan tarjoamalla heille käteistä. Käsillä oleva tilanne on vaikeuttanut itäsuomalaisten käteisen saantia maailmantilanteessa, jossa käteisen merkitys yhtenä maksuvälineenä muiden joukossa on vahvistunut entisestään”, Lepo muistuttaa.

Piste kärjistyneelle tilanteelle

Nostotapahtumien määrä Suomen itärajalla alkoi nousta rajusti, kun Venäjä avasi itärajansa turistien ostosmatkailulle EU-alueelle heinäkuun puolessavälissä. Tilanne on kärjistynyt viime viikkoina entisestään.

”Tilanne on ollut meille viime viikkoina todella turhauttava. Haluamme noudattaa viranomaismääräyksiä ja kansainvälisiä sopimuksia. Emme myöskään halua millään lailla tukea laitonta toimintaa missään muodossa. Myös oma liiketoimintamme on kärsinyt. Kun automaattien logistiikan sykli nopeutuu, kulumme kasvavat eivätkä resurssimme riitä palvelemaan suomalaisia niin hyvin kuin haluaisimme”, Lepo kertoo.