Vene 20 Båt -messut kertoo veneilyn ilosanomaa

Venemessuille tullaan tutustumaan uusiin veneisiin sekä veneilyn ja vesiharrasteiden tarvikkeisiin ja varusteisiin. Monelle venemessut on paikka, jossa nähdään toisia samanhenkisiä ihmisiä, suunnitellaan tulevaa veneilykautta ja saadaan virikkeitä. Veneilyn ja vesiharrasteiden elämyksellisyys ja hauskuus ovat vahvasti läsnä. Vene 20 Båt -messut 7. – 16.2.2020 Messukeskuksessa Helsingissä tarjoaa jokaiselle veneilijälle ja vesilläliikkujalle jotakin. Nyt ensimmäistä kertaa järjestetään oma ohjelmakokonaisuus henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita veneilystä ja haluavat aloittaa veneilyn.

Vene 20 Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma, jossa vierailee vuosittain kymmenen päivän aikana yli 65 000 veneilijää ja vesillä liikkujaa. Mukana on noin 300 näytteilleasettajaa. Veneilijöille tarjotaan messuilla tieto veneilystä, veneen valinnasta, veneiden huoltamisesta, veneilykohteista ja -mahdollisuuksista. Purjehdussatamassa kuullaan purjehdustarinoita ja saadaan tietoa Itämeren tilanteesta. Uusi Aalto -alueella kalastus on vuosi vuodelta vahvemmin esillä. Tänä vuonna vesilajista nousevat erityisesti sukellus ja suppaus.



Veneilijöiden lisäksi messuille toivotetaan tervetulleiksi veneilystä kiinnostuneet, joille järjestetään ensimmäistä kertaa oma ohjelmakokonaisuus sunnuntaina 9.2. klo 10-12. Ohjelma julkaistaan tammikuun alussa ja mukaan mahtuu 100 ensimmäistä.

Käytössä kaikki Messukeskuksen seitsemän hallia



Kahdessa suurimmassa hallissa (hallit 6 ja 7) on noin 500 uutta venettä ja ohjelma-alueista Purjehdussatama ja Totalveneen Messi, joissa kuullaan veneilytarinoita ja kerrotaan veneilyn mahdollisuuksista. Uusi Aalto ja kalastus täyttävät kaksi alakerran hallia (hallit 1 ja 2), joissa on neljä erilaista allasta ja yksi ohjelmalava. Näiden hallien vieressä olevassa hallissa (halli 3) esitellään muun muassa laitureita, trailereita ja palveluja. Yläkerran halleista (hallit 4 ja 5) löytyy tarvikkeita, varusteita ja elektroniikkaa sekä ohjelma-alueista Venemestarin Telakka ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ohjelmallinen osasto, luokkaliitot ja Kamapörssi.



Moottoriveneilijöiden tietopaketit



Totalveneen Messissä esitellään Messujen uutuusveneet. Sieltä saa tietoa muun muassa erilaisista moottorivenetyypeistä, pääkaupunkiseudun päiväretkeilykohteista ja uudesta vesiliikennelaista.

Venemestarin Telakalla kunnostetaan Windy 31 Tornado moottorivenettä ja With 400 Vitting päiväpurtta. Telakalla voi seurata työnäytöksiä; lämmityslaitteen asennusta, pohjan kunnostusta, kylkien maalausta ja keraamista pintakäsittelyä sekä törmäyslistan ja parraslistan vaihtoa ja synteettisen tiikkiturkin ja -täkin asennusta. Telakalla kerrotaan telakointivaihtoehdoista, sähköturvallisuudesta, käytetyn veneen kuntokartoituksesta, vahinkovauriokorjauksista ja verhoilukursseista.



Purjehdustarinat, kisakuulumisia ja Itämeren suojelua

Vene 20 Båt -messuilla kuullaan tarinoita purjehdusseikkailuista, purjehdushankkeista ja kilpapurjehduksesta. Purjehdussatama kokoaa purjehtijat ja siellä pääsee keskustelemaan ja suunnittelemaan tulevia purjehduksia. Venemessut on jo usean vuoden seurannut purjehtijoiden Ari Huuselan, Tapio Lehtisen, Tuomo Meretniemen ja Kari ”Ruffe” Nurmen seikkailuja maailman merillä. Tällä kertaa ei tehdä poikkeusta. Satamassa tuodaan esille tänäkin vuonna Itämeren tilannetta ja vastuullisuutta. Satamaan ankkuroitunut Zer°emission-kisavene tuo esimerkillään esille meristä huolehtimista. Vene on yksi suurimmista koskaan venemessuilla olleista purjeveneistä. Suomen Messusäätiön Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan perjantaina 14.2., jolloin ympäristönsuojelun aiheet ovat laajemminkin esillä Purjehdussatamassa. Kilpapurjehdusilta on torstaina 13.2.2020 ja perhepäiviä ovat molemmat sunnuntait 9.2. ja 16.2.

Yhdessä vesille ja Kamapörssiin SPV:n kanssa

Suomen Purjehdus ja Veneily ry tarjoaa ohjelmaa päivittäin omalla osastollaan. Sieltä saa palveluspisteestä tietoa muun muassa seuratoiminnasta, katsastuksesta ja koulutuksesta. Lasten maailmaan pääsee touhuamaan ja altaalla kilpailemaan radio-ohjattavilla veneillä. Viikonloppuisin perjantaista sunnuntaihin osastolla on teemoitettua ohjelmaa.

Veneilijän Kamapörssi on auki perjantaisin klo 11-19, lauantaisin klo 10-18, sunnuntaisin klo 10-18 ja maanantaista torstaihin klo 15-19. Sinne voi tuoda hyväkuntoisia tarpeettomaksi käyneitä veneilyvarusteita ja -tarvikkeita myyntiin. Tuotemyynnistä perittävä 30 prosentin provisio ohjataan lyhentämättömänä Sailing Team Finlandin Nuorille huipuille, jotka ahkeroivat messujen ajan kamapörssissä.

Kalastusta, sukellusta ja suppailua



Elämyksellinen Uusi Aalto tuo Vene 20 Båt -messuille aktiviteettejä, joita yleisö voi kokeilla. Uusi Aalto -altaan lisäksi alueella on SUP-testiallas, kalastuksen Lowrance Live Stage ja kaksi sukellusallasta – uusi akvaariomainen SSD-allas ja aikaisemminkin messuilla ollut pyöreä yleisösukellusallas. Ohjelmaa on tarjolla joka päivä kaikissa ohjelmapisteissä. Uusi Aalto -altaan juontaja on Alex Haley ja kalastuksen isäntä Mikko ”Peltsi” Peltola.



Kalastus on vallannut yhä vain isomman osan Uusi Aalto -alueesta. Varusteltuja kalastusveneitä Uusi Aalto -altaan reunalla edustavat muun muassa Buster M, ensiesittelyssä oleva Buster XL, Buster Cabin sekä Garminin Tracker Pro Guide V-175 Combo. Messuilla on tavattavissa suuri joukko kalastusoppaita ja -persoonia, jotka kertovat kalastuksennikseistä päivittäin Uuden Aallon ohjelmapisteissä. Uudella Käsityöläisten torilla myydään muun muassa uniikkeja haukijerkkejä, vaappuja, vapoja ja meritaimenuistimia. Kalastajan Kanavan osastolla on myös tavattavissa messujen aikana useita käsityöläisiä, jotka esittelevät ja myyvät taidonnäytteitään.

Venemessuille tuodaan ensimmäistä kertaa SSD (Sea Safety Diving) -allas, joka on rakennettu tätä tapahtumaa varten ja jossa esitellään sukellusharrastusta. Yleisö pääsee seuraamaan vedenalaisia näytöksiä ja laitesukelluksen kurssiesittelyjä altaan suurista ikkunoista. Altaassa järjestetään myös lajiesittelyjä snorklauksesta. Nuoret snorklaajat ampuvat ilmakuplapyssyllä veden alla ja ajavat scootterilla. Messuilla esitellään myös suosittujen kokokasvomaskien käyttöä. Yli 2m syvässä SSD-altaassa on myös merenneitokoulu. Merenneitouinti on uusi Suomeen rantautunut vesiliikuntaharrastus. Merenneito Riia ja pienet merenneidot esittelevät harrastusta. Messuilla pääsee tutustumaan myös vapaasukellukseen Johanna Nordbladin lajiesittelyssä. Vedenalaiseen maailmaan pääsee myös VR-lasien avustuksella.



Erimover järjestää päivittäin monipuolista SUP-ohjelmaa, kuten SUP-liikuntatunteja, joihin yleisö voi osallistua. Lisäksi Vesiurheilu.fi tarjoaa yleisölle mahdollisuuden testata kaikkia SUP -lautoja matalavetisessä 30m pitkässä testialtaassa.

Hyväntekeväisyyslipulla venemessuille!

Venemessujen kumppani on tänä vuonna #MEIDÄNMERI-kampanja. Messuille voi ostaa verkosta ennakkoon #MEIDÄNMERI-lipun, josta menee kolme euroa Itämeren suojeltuun John Nurmisen Säätiön kautta. Kampanjan takana on John Nurmisen Säätiön lisäksi Moomin Characters. Hyväntekeväisyyslippu maksaa etukäteen ostettuna 17 euroa ja tapahtuman aikana 20 euroa. Sitä myydään ainoastaan verkkokaupassa http://shop.messukeskus.com



Vene 20 Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma. Vene 20 Båt -messut järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 7. – 16.2.2020. Tapahtuma on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin klo 10-18.

Pääsylippuja voi ostaa messuille ennakkoon http://shop.messukeskus.com Ryhmäliput (min 10 hlöä) maksavat ennakkoon ostettuna 6.2. asti 10 e/hlö (12 e/hlö tapahtuman aikana). Aikuisten lippu ennakkoon edullisimmillaan 16 e (tapahtuman aikana 19 e). Muut lippujen hinnat ja lisätiedot www.venemessut.fi



Messukeskus järjestää Vene 20 Båt -messut Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Mercedes-Benz ja #MEIDÄNMERI-kampanja.



Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0809

www.venemessut.fi #venemessut

Kuvia tapahtumasta: http://mediabank.messukeskus.com