Vene 21 Båt -messut valmistautuu kevään tapahtumaan

Vene 21 Båt -messut järjestetään 12. – 21.2.2021 Messukeskuksessa Helsingissä. Messuosastojen myynti on käynnissä ja ohjelmaa suunnitellaan yhdessä kumppanien kanssa. Kasvanut kiinnostus veneilyä kohtaan on tuonut kevään tapahtumalle isot odotukset. Messukeskus valmistautuu toteuttamaan kaikki vaadittavat toimenpiteet, jotta tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti.

”Kiinnostus veneilyä kohtaan on kasvussa. Uivassa venenäyttelyssä vieraili lähes 10 500 kävijää. Huomasimme, että aktiiviset veneilijät olivat liikkeellä ja uusia veneilijöitä oli entistä enemmän. Jo nyt tehtiin hankintoja ensi vuoden veneilykaudelle. Tapahtumista on tullut entistä enemmän kohtaamispaikkoja, joihin tullaan vaihtamaan kokemuksia, viihtymään ja vertailemaan erilaisia tuotteita. Uivan venenäyttelyn kokemuksen perusteella uskon, että kauppa käy varmasti myös Vene 21 Båt -messuilla hyvin,” uskoo Vene 21 Båt -messujen toimeksiantajan Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo. ”Nykyinen tilanne tapahtumien järjestämisen suhteen saattaa mietityttää juuri nyt. Korona on peruuttanut useita syksyn tapahtumia Suomessa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on kuitenkin onnistunut pandemian hoidossa hyvin. Muualla maailmassa ja Euroopassa tilanne on huonompi ja siellä on jouduttu perumaan valitettavasti useita venealan tapahtumia. Venemessuihin on kuitenkin vielä kuusi kuukautta aikaa ja helmikuun tilanteesta ei vielä tiedä kukaan. Toivomme, että tilanne on silloin jo paljon parempi.”



”Messukeskus Helsingissä on varmasti Suomen turvallisin paikka järjestää Vene 21 Båt -messut”, toteaa Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen. ”Venemessujen kävijämäärän jakautuminen kymmenelle päivälle kääntyy nyt myös tapahtuman eduksi. Käytössä ovat kaikki Messukeskuksen seitsemän hallia ja kävijämäärä (2020: yli 70 000)voi jakautua eri päiviin niin, ettei ruuhkia pääse syntymään. Kävijöitä voidaan myös ohjailla 58 000 m2 hallitiloissa, mikäli siihen on tarvetta. Messukeskuksen tapahtumiin voi tulla luottavaisin mielin.”



Messukeskus seuraa tarkasti THL:n ja Aluehallintoviranomaisten ohjeita ja noudattaa niitä. Messukeskus julkisti ensimmäisenä messujärjestäjänä Suomessa kattavat koronaturvallisuuteen liittyvät ohjeet jo kesän alussa. Varusteet ja käytännöt on viilattu yksityiskohtia myöten valmiiksi. Kesän aikana hygieniatasoa on nostettu entisestään varustamalla tilat käsidesiautomaatein ja turvavälimerkinnöin. Messukeskuksessa on sujuva sisääntulo automaattiportteineen, mahdollisuus sähköiseen maksamiseen, pleksein suojatut palvelupisteet ja kosketusvapaat hanat kaikissa saniteettitiloissa. Jos messuvieras tarvitsee henkilökohtaisen kasvosuojan tai käsidesiä, niitä saa myös paikan päältä. Tehokas ilmastointi ja paikoin jopa 14 metriä korkeat hallitilat parantavat turvallisuutta.

Näytteilleasettajien käyttöön osastoturvallisuuden varmistamiseksi on varattu muun muassa vuokrattavia pisarasuojia, käsidesitelineitä ja pintojenpuhdistusliinoja sekä lattiatarroja turvavälien opastamiseen. Lisäksi näytteilleasettajille on tarjolla edullisia hygieniapaketteja.

” Ihmisten käyttäytyminen on muuttunut ja hygieniasta huolehtimisesta on tullut arkea. Jo nyt monet kuluttajat kokevat turvavälien pitämisen luontevana käytöksenä. Seuraamme tarkasti tilannetta ja teemme tarpeen vaatiessa uudenlaisia järjestelyjä. Kaikkeen varaudutaan mahdollisimman hyvin, jotta vahvasti yhteisölliset, odotetut venemessut voidaan järjestää turvallisesti. Asiakkaittemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Tietysti toivomme, ettei erikoisjärjestelyjä tarvita enää helmikuussa Vene 21 Båt -messuilla”, sanoo Vepsäläinen.



Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma



Vene 21 Båt -messut järjestetään 12. – 21.2.2021 Messukeskuksessa Helsingissä. Messukeskus järjestää venemessut Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Tapahtuman yhteistyökumppani on Mercedes-Benz. Viime helmikuussa Vene 20 Båt -messuille osallistui 282 näytteilleasettajaa ja näyttelypinta-alaa oli käytössä 27 819 m2.



www.venemessut.fi

#venemessut



Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com



Lisätietoja: Messukeskus, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Venealan Keskusliitto Finnboat ry, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, puh. 040 673 4032, jarkko.pajusalo@finnboat.fi

Messukeskuksen turvallisuus ohjeet perustuvat messualan kansainvälisen kattojärjestön UFIn ja alan suomalaisen kattojärjestön Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n suosituksiin. Niissä huomioidaan tarkasti THL:n ohjeet ja Aluehallintoviraston määräykset.