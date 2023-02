Vene 23 Båt -venemessut tarjoaa kymmenen päivän irtioton kesään

Vene Båt -messut järjestettiin edellisen kerran helmikuussa 2020. Tämän jälkeen on veneilystä tullut entistä suositumpaa ja veneitä on myyty erityisesti vuosina 2020 ja 2021 erittäin paljon. Nyt vuonna 2022 myyntimäärät ovat tasoittuneet poikkeuksellista aikaa edeltävälle tasolle. ”Odotamme innolla venemessujen avautumista ja uskomme messujen tavoittavan tänä vuonna uskollisten kävijöiden lisäksi myös ennätysmäärän uusia kävijöitä, jotka ovat aloittaneet veneilyn näiden kolmen vuoden aikana. Venemessut järjestetään tänä vuonna Helsingin Messukeskuksen alakerran halleissa. Olemme tiivistäneet tapahtumaa ja tuotekokonaisuudet ovat hiukan vaihtaneet paikkoja,” kertoo myyntipäällikkö Tomi Frick Helsingin Messukeskuksesta. ”Ylpeänä voimme kertoa, että Vene 23 Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma, joka tuo kesän Helsingin Messukeskukseen kymmeneksi päiväksi helmikuussa.”



Veneilijät ovat vastuullisia

Vene 23 Båt -messujen tämän vuoden hyväntekeväisyyskumppani Pidä Saaristo Siistinä ry on veneilijöiden oma järjestö, johon kuuluu jo noin 13 500 vastuullista vesilläliikkujaa. Ympäristöhuoltotyöllään ja ylläpitämillään Roope-palvelupisteillään yhdistys mahdollistaa kestävän vesillä liikkumisen Suomessa. ”Toivomme tavoittavamme uusia jäseniä palveluidemme pariin ja haastamme kaikki mukaan Suomen suurimpiin talkoisiin Siisti Biitsi -ohjelmamme 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi”, kertoo PSS ry:n toiminnanjohtaja Aija Kaski.



Pidä Saaristo siistinä on myös mukana Suomen Messusäätiön Pelasta Itämeri -palkinnon raadissa yhdessä Baltic Sea Action Groupin, John Nurmisen Säätiön ja Tekniikka & Talous -lehden kanssa päättämässä kuka saa perjantaina 17.2. klo 16 Pelasta Itämeri -palkinnon (20 000 e).

Satoja kaupallisia veneitä Pohjois-Euroopan suurimmilla venemessuilla



Venemessuilla on esillä satoja veneitä eri kokoluokissa ja kymmenittäin uutuuksia ensi-esittelyssä. Messuilla nähdään muun muassa Alukin C 650, Alutroll 465 Trooper, AMT 240 DC, Anytec 622 SPD, Aquador 300 HT, Arronet 23’5 SPT 2, Axopar 25 Cross Bow, Beneteau Antares 9, Bennington L Line, Brabus Shadow 300 Cross Top Edition One, Brabus Shadow 900 XC Cross Cabin, Candela C-8, Fairline Targa 45 GT, Falcon BRs 4, Faster 495 XC, Finnmaster T9 ST, G-Force 8, Glacier 48, Grandezza 30 CA, Highfield Sport 600, Hydrolift X-22, Jeanneau Merry Fisher 1095 Fly, Max 68 C, Nimbus C11, Nord Star 42+ Cruiser, Nordkapp Noblesse 830 DC, Nordkapp Gran Coupe 905 V12, Ockelbo B25 CAB, Quarken 27 T-Top V2, Rand 22 Source, Ryck 280, Saxdor 205, Seamachine Cuda 5.0, Sting 580 S, Suvi 46 Fisher, Targa 32 Aft Door, Terhi 390, TG 6.1, Wellcraft 355, Windy 34 Alize ja XO DFNDR 8.



Suomalainen veneteollisuus on vahvasti mukana messuilla. Reilusti yli puolet moottoriveneistä on suomalaisia. Messuilla suomalaisista merkeistä uutuuksia esittelevät Alutroll, AMT, Aquador, Axopar, Falcon, Faster, Finnmaster, G-Force, Grandezza, Nord Star, Max, Quarken, Saxdor, Suvi, Targa, Terhi, TG ja XO. Muita suosittuja suomalaisvenemerkkejä messuilla ovat muun muassa Alucat, Bella, Flipper, Husky, Marino, Parexo, Sargo ja Silver.

Messujen isoin moottorivene on yli 15 metrinen Targa 46 ja kallein vene Glacier 48. Messuilla esitellään purjeveneistä Beneteau Oceanis 30.1, Beneteau First 27, Beneteau First 14 ja Dehler 38 SQ.

Mahonki-, puu-, kalastus- ja kisaveneitä sekä kaislavene

Uusien veneiden lisäksi messuilla on klassikkoveneitä Mahogany Yachting Societyn osastolla ja upeita veneitä Puuveneveistäjien yhdistyksen osastolla. Klassikkoveneiden ehdoton helmi tänä vuonna on Noak, joka on Andrée & Rosenqvistin veistämöllä vuonna 1911 rakennettu moottorivene. Se on ollut yhden suvun omistuksessa kolmen sukupolven ajan, kunnes sen uusi elämä alkoi osana Ismo Postareffin kokoelmaa pohjois-Päijänteellä. Klassikkoveneiden osastolla on myös mahonkinen yhteys- ja retkivene VIGGEN, 1940-luvun henkinen Gentlemens racer sekä mahonkinen purjekanootti Red Sky Yachts. Puuveneveistäjien osastolla esitellään muun muassa tyyppivene, jonka suunnitteluun ja rakentamiseen on saatu apurahaa Museovirastolta ja Suomen Kulttuurirahastolta. Veneen on suunnitellut Jarmo Häkkinen ja prototyypin ovat rakentaneet Norboats sekä Noridic Craft. Prototyyppi on 6.5 metriä pitkä avovene.



Kalastusallueella on useita kalastukseen varusteltuja veneitä muun muassa Aaltomarine 600CC, ensiesittelyssä oleva Alutroll 465 Trooper, Alutroll Snapper 410, Bayliner Element M15, Falcon BRs4, Buster M1 Fish, Buster M2 ja Quicksilver Captur 705 Pilothouse. Tuttuun tapaan nähdään myös Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n luokkaliittojen kisaveneitä.

Suomen ensimmäinen kaislapurjevene esitellään venemessuilla. Valtameripurjehtija, seikkailija Kari ”Ruffe” Nurmi ylitti avomerikelpoiseksi rakennetulla kaislaveneellä Suomenlahden 30 tunnissa kesällä 2021.Kaislaveneen esikuvana on toiminut RA-kaislavene, jolla Thor Heyerdahl ylitti Atlantin valtameren vuonna 1970. Kaislaveneen runko valmistui kahdessa viikossa Helsingin Messukeskuksessa. Rakennusmateriaalina käytettiin suomalaista järviruokoa. Runko muodostuu neljästä erillisestä kaislaponttonista, jotka on sidottu toisiinsa ja puiseen tukikehikkoon, joka muodostaa rakenteen selkärangan. Yhden ponttonin sitomiseen on käytetty noin 200 metriä köyttä, ja kaiken kaikkiaan veneessä on köyttä noin kilometrin verran. Aluksen pituudeksi tuli reilut 8 metriä, noin puolitoista metriä suunniteltua enemmän. Leveyttä aluksella on noin kaksi metriä ja arvioitu paino 1000 kiloa. Ruffe esittelee kaislavenettä venemessujen Purjehdussatamassa sekä kertoo Purjehdussataman ohjelmalavalla viime kesän purjehduksestaan Grönlantiin muoviveneellä.

Ohjelmaa viidellä pisteellä



Veneiden lisäksi messuilla esitellään laajasti veneilyn tarvikkeita ja varusteita sekä vesiharrastus- ja kalastusvarusteita. Tapahtuman Aalto-alueella voi kokeilla muun muassa suppausta ja sukeltamista. Venemessuilla kuullaan muun muassa upeita purjehdustarinoita maailman meriltä, saadaan tärkeää tietoa veneilystä ja opastusta veneiden kunnostukseen. Ohjelmaa tarjotaanPurjehdussataman lavalla, Totalveneen Messissä (tietoa moottoriveneistä ja veneilykohteista), Venemestarin Telakalla (esillä veneiden kunnostus, työnäytöksiä) sekä Aalto-alueella kalastuksen Alutroll-Tohatsu-lavalla ja altaalla. Tapahtuman ohjelma on julkaistu ja löytyy www.venemessut.fi

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 23 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 10.–19.2.2023 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta. Vene 23 Båt -messut on avoinna pe 10.2. klo 11-19, la-su 11.–12.2. klo 10-18, ma-pe 13.–17.2. klo 11-19 ja la-su 18.–19.2. klo 10-18. Lippuja voi ostaa ennakkoon edullisemmin http://shop.messukeskus.com



Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Venealan Keskusliitto Finnboat ry, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, puh. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi

www.venemessut.fi #venemessut