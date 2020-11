Veneiden älynäytöt uudistuvat – Uutuutena 210D tuplanäyttö

Nextfour Group on turkulainen teknologiasuunnittelun konserni, joka on perustettu vuonna 2007. Yritys on erikoistunut tuotekehitykseen lääketieteen, merenkulun ja teollisuuden aloilla. Nextfourin liikevaihto vuonna 2019 oli n. 6M€, ja se työllistää tällä hetkellä noin 50 henkilöä.