Veneiden talvisäilytys- ja vaihtopaikkojen haku siirtyy verkkoon

Helsingin kaupungin veneiden talvisäilytyspaikat ja venepaikan vaihtohakemukset voi tehdä 10.6.2019 lähtien sähköisellä lomakkeella osoitteessa venepaikat.hel.fi. Siirtyminen sähköiseen hakuun ei vaikuta aikaisemmin jätettyjen hakemusten käsittelyyn, eikä aiemmin jätettyjä hakemuksia tarvitse uusia.

Kyseessä on tammikuussa 2019 avatun venepaikkahaun laajennus, joten järjestelmä on jo monille kaupungin venepaikan haltijoille tuttu. Hakemuslomakkeen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ja muissa kaupungin venepalveluihin liittyvissä asioissa neuvoo tarvittaessa venepaikkavarausten asiakaspalvelu, joka on avoinna arkisin klo 9–16 Töölön Kisahallissa (Paavo Nurmen kuja 1 E). Puhelinneuvonta 09 310 87900 on avoinna ma–pe klo 9–14.

Sähköinen venepaikkahaku on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Vene Helsingissä -hanketta (2018-2020), jossa digitalisoidaan venepaikkoihin liittyviä palveluita. Palveluiden digitalisointi tapahtuu vaiheittain. Tammi-kesäkuussa 2019 toteutettu sähköinen venepaikkahaku on ensimmäinen vaihe. Seuraavassa vaiheessa laskutus muuttuu sähköiseksi. Nykyinen asiakastietojärjestelmä korvataan uudella digitaalisella järjestelmällä, jonka toiminnallisuudet kehitetään yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi vene- ja talvisäilytyspaikkojen jakaminen asiakkaille automatisoidaan, jolloin prosessi nopeutuu merkittävästi.

”Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki, jonka palvelut ovat kiinnostavia, saavutettavia ja helposti löydettävissä. Tämän vision ytimessä on palveluiden kehittäminen niiden yhteisöjen kanssa jotka palveluja käyttävät, tässä tapauksessa helsinkiläiset veneilijät”, kertoo Vene Helsingissä -hankkeen projektipäällikkö Suvi Ervamaa. ”Tehdään yhdessä urbaanista veneilystä helpompaa, hauskempaa ja vaivattomampaa.”

Hae venepaikkaa tai veneen talvisäilytyspaikkaa sähköisesti osoitteessa venepaikat.hel.fi



Katso lisätietoja kaupungin veneilijöille suunnatuista palveluista osoitteessa hel.fi/veneily