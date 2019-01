Venemessujen kaunotar on tyylikäs italiatar Riva Aquariva Super

Helmikuun 8. päivä aukeavien Helsingin venemessujen kauneimmaksi veneeksi voi jo etukäteen veikata Riva Aquariva Superia, joka on 1960-luvun nopeiden ja tyylikkäiden runabout-tyyppisten tuulilasiveneiden moderni seuraaja. Maahantuoja Boat Store Finland tuo Aquarivan lisäksi venemessuille ylellisen suuren sportcruiserin, yli 16 metriä pitkän Pershing 5X:n.

Luksusluokan jahti Pershing kuuluu Rivan tavoin maineikkaan italialaisen venevalmistajan Ferretti Groupin venemerkkeihin.

”Aloitimme Ferrettin virallisena maahantuojana syksyllä 2017 ja on osoittautunut nopeasti, että tyylikkäillä italialaisveneillä on oma paikkansa myös Suomen markkinoilla. Erityisen paljon asiakkaita ovat kiinnostaneet Rivan pienemmät mallit”, Vantaalla ja Turussa toimivan Boat Store Finlandin toimitusjohtaja Tomi Varjonen kertoo.

Erittäin nopeakulkuiset Pershing-matkaveneet ovat kuuluneet Boat Storen valikoimaan jo pidempään. Vuonna 1985 perustetun Pershingin mallistossa on yhdeksän nopeaa ja urheilullista alusta, jotka tarjoavat huvijahdin tilat ja mukavuuden.

Riva Aquariva Super

Riva on tunnetuin italialaisen Ferretti Groupin venemerkeistä. Kaunislinjaisia veneitä on valmistettu vuodesta 1842 lähtien Iseo-järven rannalla Pohjois-Italian Lombardiassa.

Riva Aquariva Super on Helsingin venemessuilla viime vuonna esitellyn, kaksi metriä lyhyemmän Riva Iseon isosisko. Luksusvenevalmistajan mallistossa kymmenmetrinen kaunotar on kuitenkin toiseksi pienin avovene. Riva on erityisen tunnettu päiväretkeilyyn sopivista tyylikkäistä avoveneistään, mutta 14 veneen mallistossa on suurempiakin aluksia aina yli satajalkaisiin jahteihin saakka.

Aquariva Superin klassinen edeltäjä on vuonna 1962 mallistoon tullut Aquarama, mutta 2000-luvulla puun on korvannut runkorakenteissa kevyt, mutta erittäin jäykkä kevlarkomposiitti. Kansirakenne on Rivan tapaan 20 lakkakerroksella suojattua mahonkia, jota koristavat vaaleammat mahonkiupotukset.

Kahdella 370-hevosvoimaisella Yanmarin-meridieselillä huippunopeus nousee yli 40 solmuun ja mukava matkanopeus on 36 solmua. Kahdeksan hengen matkustamossa on leveän, kahdelle hengelle sopivan etupenkin lisäksi ylellinen U-sohva pöytineen. Keulahytistä löytyy pohjoismaisten daycruisereiden tapaan yöpymispaikka kahdelle hengelle, mutta paljaan lasikuidun sijaan viihtyisyyttä luovat nahka- ja mahonkipinnat.

Veneen takaosa on varattu moottoritilalle, jonka päällä on Brigitte Bardot'n ja Sophia Lorenin Riva-veneistä muistuttava laaja pehmustettu auringonottotaso.

Suomeen on jo myyty yksi Aquariva Super. Messuilla nähtävä vene on myynnissä 660 000 euron hintaan. Kauppaan kuuluu myös tyyliin sopiva auto, Fiat Rivale 695 Limited Edition.

Pershing 5X

Urheilullinen Pershing 5X on varustettu kahdella Volvo Penta IPS950:llä, joissa yhdistyy 725-hevosvoimainen D11-moottori ja kahdella vastakkain pyörivällä potkurilla varustettu IPS-vetolaite. Veneen huippunopeus on 36 solmua ja matkanopeus 31 solmua, valinnaisilla Caterpillarin tehokkaammilla koneilla ja pintavetolaitteilla päästään yli 40 solmun nopeuksiin.

Veneen yli 20 tonnin runkopaino kertoo poikkeuksellisen tukevista rakenteista. Pershing onkin kilpailijoihinsa verrattuna selvästi jykevämmin rakennettu.

Yläkannella valoisa salonki ja ohjaamo yhdistyvät saumattomasti tilavalla sohvaryhmällä varustettuihin takakannen oleskelutiloihin. Takaseinänä toimii leveä takaikkuna, joka avataan sähköisesti. Takakannen sohvaryhmä jatkuu uimatason eteen ulottuvana laajana auringonottotasona.

Alimmalta kannelta löytyy oleskelutilojen ja pentterin lisäksi kaksi täysimittaista makuukajuuttaa pesutiloineen. Alakerran salongin tilalle on vaihtoehtona saatavana pienempi kolmas makuukajuutta.

Kattavasti varusteltu messuvene on myynnissä 1,3 miljoonan euron hinnalla.

Boat Store Finland

Vantaan ja Turun Yamaha Center -myymälöistä tunnettu Boat Store edustaa Suomessa yksinoikeudella Rivan ja Pershingin lisäksi Ferretti- ja Custom Line -veneitä.

”Merkit edustavat moottoriveneissä maailman ehdotonta huippua”, Tomi Varjonen sanoo.

Suurten luksusjahtien lisäksi Boat Store Finland myy Vantaan ja Turun Yamaha Center -myymälöissään mm. Buster-, Yamarin-, Yamarin Cross-, Finnmaster-, Suvi- ja Zodiac-veneitä. Valikoimaan kuuluvat myös muut Yamaha-tuotteet kuten perämoottorit, vesijetit, moottoripyörät, mopot ja moottorikelkat.

Riva Aquariva Super

Pituus 10,07 m

Leveys 2,80 m

Paino 5 250 kg

Syväys 0,96 m

Koneteho 2 x 370 hv

Pershing 5X