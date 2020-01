VENEMESSUT TUO KESÄN KYMMENEKSI PÄIVÄKSI MESSUKESKUKSEEN

Vene 20 Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma ja järjestetään 7. – 16.2. Messukeskuksessa Helsingissä. Venemessuilla komeilee 500 venettä ja tarjolla on monipuolisesti veneilytarvikkeita ja -varusteita sekä kalastukseen ja vesiharrasteisiin liittyviä tuotteita. Kiinnostava ohjelma vie maailman merille, opastaa veneen valinnassa ja kunnostamisessa, kertoo parhaat veneilykohteet ja kalastajien vinkit. Messuilla pääsee kokeilemaan suppausta, sukeltamista ja merenneitouintia. Tänä vuonna on vahvasti esillä ympäristöasiat ja tarjolla paljon tieto aloitteleville veneilijöille.

Venemessuilla esitellään pääasiassa erikokoisia ja erilaisiin tarkoituksiin soveltuvia avo-, retki- ja matkamoottoriveneitä. Reilusti yli puolet moottoriveneistä on suomalaisia. Messuilla esitellään uutuudet, mutta myös aikaisempien vuosien suosikkimalleja. Suomalaisista venemerkeistä uutuuksia messuilla esittelevät Alutroll, AMT, Aquador, Axopar, Buster, Faster, Finnmaster, Nord Star, Silver, Suvi, Terhi, TG, XO ja Yamarin. Muita suosittuja suomalaisvenemerkkejä messuilla ovat muun muassa Bella, Cross, Falcon, Flipper, Grandezza, Husky, Marino, Sargo ja Targa.

Venemessujen suurin moottorivene on Sunseeker Predator 60 EV0 ja suurin purjevene Zer0emission TP52 -kisavene. Kiinnostava uutuus on ruotsalainen foilaava sähkövene Candela Seven. Tänä vuonna messuilla nähdään myös pitkästä aikaa brittiläisiä Fairline ja norjalaisia Windy-veneitä.

Purjeveneitä messuilla on yli kymmenen. Messuilla esitellään Beneteau Oceanis 30.1, Beneteau Oceanis 38.1:n Performance-versio ja Hanse 348. Veneet soveltuvat erinomaisesti sekä kokonsa että käsiteltävyytensä puolesta Suomen vesille. Purjehdussatamassa on myös kaksi urheilullista pikkupurtta, Beneteau First 14 ja 18, kisaamisesta ja vauhdista kiinnostuneille purjehtijoille. Messuilla on esillä useita foilaavia pieniä veneitä, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n osastolla kisaveneitä, klassikkovenealueella kaksi päiväpurtta ja Venemestarin Telakalla kunnostettavana purjevene.

Klassikkovenealueella on purjeveneiden lisäksi taidokkaasti kunnostettuja moottoriveneitä ja veneveistämöiden taidonnäytteitä.

Yksi suurimmista venemessuilla koskaan esitellyistä purjeveneistä

Venemessuilla komeileva Zer°emission TP52 -vene kilpailee merten saastumista vastaan ja lisää tietoisuutta merten tilasta, roskaamisesta ja suojelusta. Zer°emission TP52 on Americas Cup -tiimin Oracle Racing 2008 rakennuttama ja Reichel/Pugh suunnittelema kilpavene. Se on yksi nopeimpia kiinteäkölisiä kilpaveneitä maailmassa ja saavutetut huippunopeudet ovat yli 30 solmua. Vene on rakennettu täysin hiilikuidusta ja purjehdusvalmiina se painaa vain 7320 kiloa. Veneen kippari Samuli Leisti on paikalla esittelemässä viiden metrin korkeudessa olevaa venettään. Yksi miehistön jäsenistä on Mikko Leppilampi, joka on puhumassa messuilla lauantaina 8.2. klo 15. Venemessuilta vene lähtee suoraan kisaamaan maailman merille.



Veneilyn aloittaminen ei ole vaikeaa

Venemessuilla järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Aloittelevan veneilijän aamu sunnuntaina 9.2. klo 10-12. Tilaisuudessa saa vinkkejä veneilyharrastuksen aloittamiseen, tietoa veneily- ja purjehdusseuroista sekä muista käytännön asioita. Tavoitteena on saada lisää harrastajia veneilyn ja purjehtimisen pariin. Veneilijän aamuun voi ilmoittautua ennakkoon www.venemessut.fi Venemessujen ohjelmapisteissä on myös entistä enemmän tietoa aloitteleville veneilijöille. Suomen Purjehdus ja Veneily ry esittelee toimintaansa Yhdessä vesille -alueella.



Tietoa veneen kunnostuksesta, uutuusveneistä ja veneilykohteista

Totalveneen Messissä esitellään Messujen uutuusmoottoriveneet. Sieltä saa tietoa erilaisista moottorivenetyypeistä, pääkaupunkiseudun päiväretkeilykohteista ja uudesta vesiliikennelaista. Venemestarin Telakalla kunnostetaan veneitä. Telakalla voi seurata työnäytöksiä; lämmityslaitteen huoltoa, pohjan kunnostusta, kylkien maalausta ja keraamista pintakäsittelyä sekä törmäyslistan ja parraslistan vaihtoa ja synteettisen tiikkiturkin ja -täkin asennusta. Telakalla kerrotaan telakointivaihtoehdoista, sähköturvallisuudesta, käytetyn veneen kuntokartoituksesta, vahinkovauriokorjauksista ja verhoilukursseista.

Vene Båt -messuilla julkaistaan vuosittain Messujen veneet. Venemessujen 500 veneestä veneilytoimittajat valitsevat kiinnostavimmat avo-, retki- ja matkaveneuutuudet. Finalistit julkaistaan perjantaina 7.2. klo 10 ja voittajat keskiviikkona 12.2. klo 12. Messujen veneet -raatiin kuuluu venelehtien Venemestari, Vene ja Kippari sekä Traficomin ja Eurofins Suomen edustajat.

Kalastus ja vesiaktiviteetit Uusi Aalto -alueella

Uusi Aalto -alue altaineen esittelee kalastusta ja aktiviteettejä, joita yleisö voi kokeilla. Kalastus on entistä vahvemmin esillä venemessuilla. Alueen kalastusveneet ovat Buster M, ensiesittelyssä oleva Buster XL, Buster Cabin, Quiksilver 675, Falcon BR6, Garminin Tracker Pro Guide V-175 Combo ja Nord Silver 585 Fish. Messuilla tapaa kalastusoppaita ja -persoonia ja saa heiltä vinkkejä muun muassa vetouisteluun, heittokalastukseen ja jigikalastukseen. Messuilta saa oppia hauenkalastuksesta, kaikuluotauksesta ja kalankäsittelystä sekä kalastusveneen valinnasta. Uudella Käsityöläisten torilla Kalastus-lehti ja Pikefest tarjoavat tekijöille mahdollisuuden esitellä ja myydään uniikkeja haukijerkkejä, vaappuja, vapoja ja meritaimenuistimia. Kalastajan Kanavan Vinkkinurkasta löytyy myös pienvalmistajia molempina viikonloppuina.

Lauantaina 8.2. on JigiCup 2019 palkintojen jako ja kisakalenterin 2020 julkaisu sekä PikeMasters Liiga 2019 palkintojenjako ja PikeMasters 2020 finaalijakson ensiesitys.



Venemessuille tuodaan ensimmäistä kertaa SSD (Sea Safety Diving) -allas, joka on rakennettu tätä tapahtumaa varten ja jossa esitellään sukellusharrastusta – laitesukellusta, snorklausta ja vapaasukellusta. Yleisö pääsee seuraamaan vedenalaisia näytöksiä altaan suurista ikkunoista. Yli kaksi metriä syvässä altaassa on merenneitokoulu, jossa Merenneito Riia ja pienet merenneidot esittelevät harrastusta. Lapset voivat kokeilla merenneitouintia avajaispäivänä ja viikonloppuina. Erimover järjestää päivittäin monipuolista SUP-ohjelmaa, kuten SUP-liikuntatunteja, joihin yleisö voi osallistua. Lisäksi kävijät voivat testata kaikkia SUP -lautoja matalavetisessä 30 metriä pitkässä testialtaassa.



Purjehdussatamassa konkareita ja vinkkejä



Purjehdussatamassa kuullaan tarinoita purjehdusseikkailuista, purjehdushankkeista ja kilpapurjehduksesta. Venemessuilla pääsee kuulemaan kilpapurjehtijoiden Ari Huuselan ja Tapio Lehtisen kuulumisia. Kari ”Ruffe” Nurmi kertoo uudesta Maakravut yksin avomerelle hankkeestaan ja tutkimuksesta, jossa selvitetään Itämeren vieraslajien kiinnittymistä purjeveneen pohjaan. Juuso Tilaeus kertoo maailmanennätysmatkastaan purjeella Itämeren halki ja Ari Känsäkoski Non stop yksinpurjehduksen nopeusennätyksestä maailman ympäri.



Juho Karhu kertoo purjehtimisesta Napapiiriltä Huippuvuorille, Auli Irjala ja Hannu Aulin arktisesta purjehduksesta, Kalevi Westersund purjehduksesta Baltian satamapaikoille, Iiro Mizzen lomapurjehduksesta Joonian merelle Kreikkaan, Kroatiaan ja Montenegroon. Messuilla kuullaan myös veneilystä Suomenlahden suuriin saariin.



Ympäristön suojelu tärkeää veneilijöille

Venemessut jakaa tänä vuonna entistä enemmän tietoa ympäristöasioista ja Itämeren tilasta. Aihe on esillä perjantaina 14.1. klo 16, jolloin toista kertaa jaetaan Suomen Messusäätiön 5000 euron Pelasta Itämeri -palkinto. Venemessut on mukana Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanjassa, joka kerää rahaa Itämeren suojeluun. Moomin Characters tuo #MEIDÄNMERI-tuokion lapsille lauantaina 8.2. klo 13. Silloin julkaistaan kampanjalaulu. Muumipappa ja Nuuskamuikkunen esiintyvät venemessuilla sunnuntaina 9.2. klo 11 ja 14. Kampanjaa on esillä myös #MEIDÄNMERI-osastolla, jossa voi antaa tukea Itämeren suojeluun. Venemessuille on myynnissä myös #MEIDÄNMERI-lippu.



Venemessuilla on paljon ympäristön suojeluun liittyvää ohjelmaa muun muassa:



Itämeren vieraslajien kiinnittymistä tutkitaan yhden purjeveneen pohjaan maalattuihin eri pohjamaaleihin. Tutkimus on osa EU-rahoitteisesta COMPLETE-projektia ja siitä kerrotaan Purjevene tutkimusalustana veneen eliönestomaaleille -ohjelmassa perjantaina 7.2. klo 12 ja 14 2. klo 14 Purjehdussatamassa.

Lauantaina 8.2. klo 14 kilpapurjehtija Ari Huusela kertoo purjehdusuransa jännittävimmistä ja ikimuistoisimmista hetkistä sekä syistä miksi hän haluaa edistää mertensuojelua yhdessä John Nurmisen Säätiön kanssa. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari vinkkaa veneilijöille arjen merensuojelukeinoja ja kertoo, miksi Itämeren suojelutyötä voidaan pitää maailmanennätyksenä. Saamme myös kuulla miten Itämeri voi nyt ja mitä voimme tehdä sen pelastamiksesi. Parivaljakkoa haastattelee Lauri Kaira.

Miten liikutaan kestävästi järvellä? -paneelikeskustelu on sunnuntaina 9.2. klo 16 ja siinä ovat mukana Eeva Taimisto (aluepäällikkö, PSS ry), Hanna Ollikainen (toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö) ja moderaattorina meloja ja Itämeren suojelija Tom Nylund.

Uusi Aalto -alueella Kalastajien toimenpiteet Itämeren hyväksi -paneelissa keskustellaan Itämeren tilasta kalastajan näkökulmasta perjantaina 14.2. klo 15. Keskustelemassa ovat Mikko”Peltsi” Peltolan johdolla Seppo Knuuttila (erikoistutkija, SYKE), Hanna Haaksi (projektipäällikkö, Pidä Saaristo Siistinä ry), Antti Zetterberg (päätoimittaja, Kalastus-lehti) ja Janne Antila (kalatalousasiantuntija, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.



Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma



Vene 20 Båt -messut ovat avoinna 7. – 16.2. Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuma on avoinna arkisin klo 11-19 ja viikonloppuisin klo 10-18. Pääsylippuja voi ostaa ennakkoon edullisemmin verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com . Messuille voi ostaa #MEIDÄNMERI-hyväntekeväisyyslipun, josta menee 3 euroa Itämeren suojeluun John Nurmisen Säätiön kautta. Vene 20 Båt -messut järjestää Messukeskus Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.



www.venemessut.fi

#venemessut



