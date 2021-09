Venepakolaistaustaisen Kim Thúyn viiltävä kuvaus Vietnamin sodasta, orpolapsia evakuoineen lentokoneen maahansyöksystä ja rakkaudesta

Kanadanvietnamilainen Kim Thúy on valloittanut lukijat ympäri maailmaa uniikilla kerronnallaan. Hänen teoksiaan on käännetty 29 kielelle. Nyt suomeksi ilmestyvä romaani Em – Rakasta (Gummerus) on pysäyttävä kuvaus sodan mielettömyydestä ja siviilien sekä sotilaiden rankoista kokemuksista. Romaanin kantavana teemana on rakkaus ja ihmisyyden katkeamaton elämänlanka.

Romaanin tarina saa alkunsa entisen Indokiinan kumipuuplantaaseilta. Se kuvaa pitkiä ja vain hetken kestäviä rakkaustarinoita sodan varjossa, äidinrakkautta, sodan absurdiutta ja ihmisen keinoja selviytyä. Em – Rakasta kertoo kadulla asuvista lapsista, jotka muodostavat väliaikaisia perheitä pitäen huolta toinen toisistaan ja presidentti Fordin aloittamasta operaatio Babyliftistä, joka evakuoi vuonna 1975 tuhansia orpolapsia Etelä-Vietnamista länsimaihin. "Naomi laskeutui koneesta saatuaan orpolapsensa kyytiin. Hän seisoi vielä kiitoradalla, kun kone räjähti kesken nousun. Monet uskoivat pitkään, että koneeseen oli osunut vihollisen ammus. Syynä kuitenkin oli halkeama, tekninen vika, jonka vuoksi yksi koneen ovista ja sen pyrstö irtosivat. Yhteensä 78 lapsen ja 46 sotilaan unelmat haihtuivat kertaheitolla savuna ilmaan. Lentäjä onnistui viime hetkellä tuomaan palavan koneen maahan, ylösalaisin riisipellolle. Koneen 314 matkustajasta henkiin jäi 176." Kim Thúy syntyi Saigonissa vuonna 1968 ja pakeni kymmenvuotiaana perheensä kanssa Vietnamista muiden venepakolaisten mukana. Hän päätyi Kanadaan, missä hänestä tuli ensin ompelija, sen jälkeen tulkki, sitten juristi ja myöhemmin ravintolan omistaja. Monialaisena taiturina tunnettu Kim Thúy on valloittanut lukijat ja kriitikot ympäri maailmaa. Hänen teoksiaan on myyty yli 850 000 kappaletta. Em oli myyntimenestys heti ilmestyessään, ja Kanadassa romaania myytiin yli 50 000 kappaletta ensimmäisen kuukauden aikana. Romaani on juuri saanut Scotiabank Giller Prize -palkintoehdokkuuden. Kim Thúy: Em – Rakasta

123 sivua

alkuteos Em, suomentanut Marja Luoma

