Venetsialaiset nostavat esiin mökkeilyn parhaat puolet

Yli 8000 suomalaista vastasi: Saunominen on mökkeilijöiden ylivoimainen suosikkipuuha.

Tulevana viikonloppuna tunnelmoidaan monella mökillä venetsialaisten merkeissä. Kynttilöiden ja lyhtyjen valossa nautitaan kesän viimeisistä hetkistä ystävien ja perheen kesken. Ja myös saunotaan, koska löylyt ovat joka toisen suomalaisen suosikkipuuha mökillä. Tämä käy ilmi UPM Bonvestan tutkimuksista ihmisten mökkikäyttäytymisestä ja mökkeilyn motiiveista. Venetsialaisissa kiteytyy monet suomalaisten arvostamat asiat mökillä olossa.

Yli 8000 vastaajan ja kahden kyselyn aineistosta käy ilmi, miten mökki toimii arjen pakopaikkana ja pysyvyyden kotipesänä. Mökillä irtaudutaan tehokkaasti arjesta ja luodaan toisenlaisia rutiineja. Yksi tuoreimmista ilmiöistä on venetsialaiset, jolloin kutsutaan ystävät koolle rentoon illanviettoon pimenevässä illassa.

Mökki on suomalaisille paikka, jossa voi rentoutua ja olla oma itsensä. Rutiinit vaihtuvat ja voi tehdä asioita toisin. Kiire ja aikataulut eivät kuulu mökille. Ajatuksille löytyy luonnonrauhassa helpommin tilaa. Saman on huomannut myös Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija, VTT Kati Pitkänen, joka on tutkinut mökkeilyä ja vapaa-ajan asumista yli 15 vuoden ajan.

Pitkäsen mukaan mökkeilyn merkitys tämän päivän kaupungistuneessa yhteiskunnassa eläville ihmisille on merkittävä. Mökeistä on tullut tukikohta luontoon ja maaseudulle, jonne halutaan palata vuodesta toiseen. Mökki saattaa monelle olla vakituista asuntoa merkittävämpi paikka, sillä kun vakituinen asunto usein vaihtuu elämäntilanteen mukaan, voi mökki olla koko elämän ajan pysyvä ja muuttumaton kotipesä.

Tämä näkyy myös mökkipaikan hankkimiseen liittyvissä arvostuksissa. Suomalaisten tärkeimpinä pitämät mökin ominaisuudet ovat kohtuullinen etäisyys kotoa (35 %), rannan läheisyys (23 %), puhdas ympäristö (12 %) sekä rauhallinen sijainti (8 %) *.

Myös nuoret pitävät mökkeilystä

Pitkänen on selvittänyt myös nuorten asenteita mökkeilyyn. Vastoin yleisiä oletuksia, mökkeilyn vetovoima puree myös nuoriin. Heitä kiinnostaa mökkikulttuurissa samat asiat kuin nykyisiäkin mökin omistajasukupolvia. Perheen yhdessäolo, yhteys luontoon, rauhoittuminen ja rentoutuminen ovat myös tulevien mökin omistajien syitä viettää aikaa ja luoda muistoja mökillä.

UPM Bonvestan tekemistä kyselyistä käy ilmi suomalaisten rakkaus saunaa ja järveä kohtaan. Löylyttely on joka toisen (48 %) lempipuuhaa mökillä ja saunomiseen liittyvät riitit kiukaan sytyttämisestä (7 %) saunajuoman nauttimiseen terassilla (3 %) kuuluvat jo itsessään mökkeilysuosikkeihin. **

Tuhansien järvien maassa veden läheisyydestä osataan myös nauttia. Uiminen on suomalaisten toiseksi suosituin mökkipuuha (26 %) ja mökkijärvellä soutelu (13 %) kuuluu monen lempipuuhiin. Unohtaa ei sovi myöskään grillausta, jonka mainitsi suosikikseen joka neljäs vastanneista. **