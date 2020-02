Venexpo-messut jatkossa jo syyskuussa. Mukana mm. venehuutokauppa ja golf-kokonaisuus

Turun Messukeskuksessa järjestettävään Venexpoon päästään tutustumaan jatkossa jo syyskuussa. Useita vuosia isänpäiväviikonloppuna järjestetty tapahtuma on tänä vuonna 25.-27.9., kolmipäiväisenä. Päätös syntyi näytteilleasettajien toiveesta, sillä uusi ajankohta tukee aikaisempaa sujuvammin venemyyntiä. Kesäkausi on tuolloin jo takana, veneennosto sopivasti ajankohtainen, mutta veneitä ei ihan vielä ole siirretty talvisäilytykseen. Tapahtuman uutuutena on mm. venehuutokauppa, jonka järjestää Nautione.

Turku vahva venekaupunki Venexpon uudistukset perustuvat näytteilleasettajakyselyyn. Kyselyn perusteella Turun seutu nähdään tärkeänä alueena venekaupan kannalta ja kaupunki halutaan säilyttää vahvana venemessukaupunkina edelleen syksyn osalta. Yhteisenä tavoitteena on saada mukaan jatkossa myös mahdollisimman monia venemerkkejä. Tapahtumassa oli mukana viimeksi noin 50 näytteilleasettajaa ja 5600 kävijää. Mukana golf Tapahtuman pääroolissa ovat jatkossakin veneet ja venetarvikkeet. Mukaan tulee myös uutta sisältöä., sillä Venexpo uudistuu sisällöllisesti mm. siten, että mukaan tulee uusi golf-kokonaisuus. Suomessa on noin 140 000 lajin harrastaa ja golfia harrastetaan Suomessa noin 180 golfkentällä. Järjestäjät uskovat, että veneily ja golf tukevat toisiaan hyvin ja myönteistä synergiaa löytyy. Aukioloajat:

25.-26.9. klo 10-18

27.9. klo 10-17

