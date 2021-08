Vera Miettisen kirja “Eerika”on kesän kuunnelluin kirja Nextoryssa

Tietoa Nextorysta:

Nextory on vuonna 2015 perustettu digitaalinen kirjapalvelu, joka lanseerattiin Suomessa vuonna 2018. Yrityksen on perustanut ruotsalainen yrittäjäkaksikko Shadi Bitar ja Ninos Malki. Nykyään palvelu on saatavilla useissa Euroopan maissa. Visiona on lisätä lukemista koko maailmassa ja rikastuttaa ihmisten elämiä upeilla tarinoilla. Osoitteessa www.nextory.fi voi tutustua Nextoryyn tarkemmin ja aloittaa ilmainen kokeilujakso.