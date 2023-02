Verenluovuttajat auttavat Suomea varautumaan onnettomuuksiin

– Sairaalassa verivalmisteita tarvitaan jatkuvasti onnettomuuden uhreille, synnyttäjille, syöpäpotilaille kuin keskosvauvoillekin, kertoo Veripalvelun lääketieteellinen johtaja Jarkko Ihalainen.

Onnettomuustilanteissa potilas voi tarvita verivalmisteita jopa kymmeniä litroja. Yhdelläkin äkillisellä onnettomuudella voi siis olla merkittävä vaikutus sairaalan verivarastoihin. Esimerkiksi vakavassa moottoripyöräonnettomuudessa ollut Ann-Marie Niemelä sai massiivisen verenvuodon hoitoon suuren määrän erilaisia verivalmisteita.



– En olisi mitenkään selvinnyt onnettomuudesta hengissä ilman verenluovuttajien apua. Olen heille elämäni suuruisessa velassa! Niemelä kertoo.



Jopa 120 tarvitaan auttamaan yhtä



Luovutettu veri jaetaan kolmeen osaan, ja potilaalle annetaan juuri sitä veren osaa, mitä hän tarvitsee. Yhteen trombosyyttivalmisteeseen tarvitaan neljän samaa veriryhmää olevan luovuttajan verta, joten pelkästään Ann-Marie Niemelälle annettujen trombosyyttien luovuttajina on ollut 96 henkilöä. Punasoluvalmisteet mukaan laskien Niemelää auttamaan tarvittiin yli 120 vapaaehtoista.



Saatu apu teki onnettomuudesta selvinneeseen naiseen niin suuren vaikutuksen, että hän halusi töihin hoitoalalle, ja työskentelee nyt leikkaussalihoitajana. Niemelä on ollut aktiivinen verenluovuttaja, joka kertoo näin myös maksavansa takaisin ”verivelkaa” ja tekevänsä oman osansa sen eteen, että verta riittäisi tarvitseville.



– Kannustan ehdottomasti muitakin luovuttamaan, jos vain mahdollista. Näin voi antaa arvokkaimman mahdollisen lahjan, Ann-Marie Niemelä toteaa.



Luovuttajia tarvitaan lisää: Varautuminen vain 3,5 %:n harteilla



Veripalvelun toiminta on yhteiskunnallisesti kriittisen tärkeää 24/7-varautumista, johon lähes jokainen 18–70-vuotias suomalainen voi vaikuttaa omalla panoksellaan. Joka arkipäivä tarvitaan noin 800 verenluovuttajan apua. Tällä hetkellä kuitenkin vain 3,5 % suomalaisista luovuttaa verta.



Veripalvelu valmistaa luovutetusta verestä Suomen sairaaloiden tarvitsemat verivalmisteet sekä tekee sairaaloiden tarvitsemia veren, elinten ja kantasolujen siirtoon liittyviä laboratoriotutkimuksia. Veripalvelu on alallaan ainoa toimija, joten sen merkitys sairaaloille – ja viime kädessä suomalaisille potilaille – on todella suuri.

11.2. vietetään EU:n laajuista hätänumero- eli 112-päivää, jonka teema on tänä vuonna Varautuminen on pieniä arjen tekoja.

