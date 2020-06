Verenluovuttajia tarvitaan Kuopiossa kesäkuukausina - veren käyttö palautunut normaalitasolle

Kuopion veripalvelutoimisto kauppakeskus Sektorissa palvelee kesällä ensisijaisesti ajanvarauksella. Viikossa tavoitteena on saada 150 verenluovutusta. 8.-19.7. toimisto on suljettu. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi.

Koronapandemia vähensi muutamaksi kuukaudeksi sairaaloiden verenkäyttöä, kun kiireettömiä leikkauksia kevättalvella peruttiin. Nyt sairaalat ovat jälleen käynnistäneet peruttuja toimintoja, ja se näkyy verivalmisteiden kasvavana tarpeena. Verenluovuttajia tarvitaan taas normaalimäärä eli koko maassa noin 800 joka arkipäivä.

Verenluovutuksessa palvellaan ensisijaisesti ajanvarauksella niin veripalvelutoimistoissa kuin verenluovutustilaisuuksissa. Ajan voi varata tulevalle kesälle osoitteesta veripalvelu.fi

Kuopion veripalvelutoimisto löytyy Sektorin 2. kerroksesta.

Aukioloajat:

ma ja ti klo 11–18

pe klo 10–17

Huom! Toimisto on suljettu juhannusaattona pe 19.6. ja 8.-19.7.

Veripalvelu järjestää Kuopion seudulla säännöllisesti myös verenluovutustilaisuuksia:

ke 17.6. klo 12.30-17.30, Savonlinna, Linnalan opisto, Sotilaspojankatu 7

to 18.6. klo 12.00-17.00, Iisalmi, Kulttuurikeskus, Collansali, Kirkkopuistonkatu 9

ke 24.6. klo 13-18, Pieksämäki, seurakuntakeskus, Keskuskatu 27

ke 1.7. klo 12.30-17.30, Mikkeli, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1

to 2.7. klo 12.00-16.30, Kitee, Urheilutalo ja uimahalli Vespeli, Urheilutie 7

ke 8.7. klo 12.00-17.00, Lieksa, seurakuntatalo, Mönninkatu 13

to 9.7. klo 13.00 -17.00, Kiuruvesi, Kulttuuritalo, Kiurusali, Lähteentie 10 A

Verenluovutus on turvallista myös koronapandemian aikaan

Verenluovutukseen voi tulla turvallisin mielin. Veripalvelulla on käytössä pandemian aikaiset varotoimet, joiden avulla pystytään muun muassa rajoittamaan luovutustiloissa olevien ihmisten määrää.

Verenluovutukset tapahtuvat ensisijaisesti ajanvarauksella. Ajan voi varata osoitteessa veripalvelu.fi.

Luovutustilaan pääsevät vain verenluovuttajat.

Tulijoilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita. Myös oireinen allerginen nuha estää verenluovutuksen pandemia-aikana.

Jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin luovutustilaan saapuessaan.

Tilassa oleviin muihin luovuttajiin ohjeistetaan pitämään vähintään metrin turvaväli.

Tilojen puhdistusta on tehostettu ja henkilökuntaa on ohjeistettu pysymään kotona jos heillä on pienimpiäkään flunssaoireita.

Kaikille ulkomailta Suomeen palanneille asetetaan vähintään 14 vrk:n mittainen varoaika.

