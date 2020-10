Verenluovutuksessa kattavat koronavarotoimenpiteet - luovutus on turvallista myös poikkeusaikana

Katso tiedotteesta viikon 43 verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi.

Verenluovutukseen voi tulla turvallisin mielin myös koronapandemian aikaan. Käytössä ovat pandemian aikaiset varotoimet, joista tärkeimmät ovat hyvä käsihygienia sekä riittävät turvavälit aina kun mahdollista. Lisätoimenpiteenä käytössä on nyt kasvomaskit alueilla, joilla epidemia on kiihtymis- tai leviämisvaheessa.

Verenluovuttajien turvallisuudesta pidetään huolta myös poikkeusaikana. Verenluovutukset tapahtuvat ajanvarauksella, ja luovutustilaan pääsevät vain verenluovuttajat. Luovutukseen ei siis tällä toistaiseksi voi tulla esimerkiksi lapsen tai saattajan kanssa.

Mikäli aikaa ei ole varannut ja vapaita aikoja on, hoitaja voi turvavälien toteutuessa ottaa vastaan myös luovuttajan jolla ei ole ajanvarausta.

Tulijoilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita, minkä jälkeen jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin. Kasvomaskia voi käyttää osan ajasta – luovuttajan tunnistamiseksi se on otettava pois, samoin kuin itse luovutuksen aikana. Hoitajan on voitava seurata luovuttajan kasvoilta tämän vointia, ja lisäksi kasvomaskiin hengittäminen voi aiheuttaa huonovointisuutta luovutuksen aikana. Luovuttajan on myös juotava sekä ennen että jälkeen verenluovutuksen.

Muina aikoina kasvomaskia siis voi käyttää. Tilassa oleviin muihin luovuttajiin ohjeistetaan pitämään vähintään 1-2 metrin turvaväli.

Tilojen puhdistusta on tehostettu, ja henkilökunta pysyy kotona jos heillä on pienimpiäkään flunssaoireita.

Sairaanhoitopiirit tiedottavat alueen siirtymisestä kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Veripalvelun infektiolääkäri ja hygienia-asiantuntija sekä alue-esimiehet seuraavat epidemiatilannetta.

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 43 (19.–23.10.):

Varaa aika etukäteen: veripalvelu.fi/ajanvaraus

maanantai 19.10.

klo 11.00-15.00 ROVANIEMI, Kalotinlinna, alakerta, Koskikatu 14

klo 12.30-17.30 PORI, seurakuntasali, Itäpuisto 14

klo 14.00-19.00 KLAUKKALA, kirkko, Ylitilantie 6

klo 14.00-19.00 LEPPÄVAARA, Sellosali, Soittoniekanaukio 1 A

tiistai 20.10.

klo 11.00-15.30 KUUSAMO, seurakuntatalo, Kirkkotie 1

klo 13.30-18.00 SOMERO, seurakuntakeskus, Härkäläntie 1

klo 14.00-18.00 SASTAMALA, seurakuntatalo, Asemakatu 6

klo 14.00-18.00 KIRKKONUMMI, Ljungheda, Vanha Heikkiläntie 64

keskiviikko 21.10.

klo 13.00-18.00 KARHULA, Seuratalo Sampo, Sampokuja 6

klo 13.00-17.00 SAARIJÄRVI, seurakuntakeskus, Urheilutie 5

klo 14.00-18.00 KAARINA, Kaarinan kirkon seurakuntasali, Voudinkatu 2

klo 14.00-18.00 VALKEAKOSKI, Vanha Musiikkikirjastotalo, Valtakatu 20

klo 14.30-19.00 KORSO, seurakuntakeskus, kulku p-paikan puolelta, Merikotkantie 4

torstai 22.10.

klo 12.00-17.00 KOKKOLA, Kaarlelan seurakuntakoti, Anders-sali, Kruunupyyntie 3 (HUOM! Myös pe klo 11-16)

klo 12.00-17.00 LAPPEENRANTA, Tirilän työväentalo, Onninkatu 6

klo 12.30-17.30 MIKKELI, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Sointukatu 1

klo 13.00-18.00 LOIMAA, Heimolinna, Väinämöisenkatu 2

klo 14.00-18.00 LEMPÄÄLÄ, seurakuntatalo, Kirkkopolku 1

perjantai 23.10.

klo 11.00-16.00 KOKKOLA, Kaarlelan seurakuntakoti, Anders-sali, Kruunupyyntie 3 (HUOM! Myös to klo 12-17)

klo 13.00-18.00 KERAVA, seurakuntakeskus, Papintie 2-6

klo 13.00-18.00 HÄMEENLINNA, Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12

klo 13.00-18.00 PORVOO, Nuorisotila Zentra, WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20

Veripalvelutoimistot: Espoo Iso Omena, Suomenlahdentie 1, p. 029 300 1040 • Helsinki Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, p. 029 300 1030 • Helsinki Kivihaka, Kivihaantie 7, p. 029 300 1020 • Jyväskylä Kalevankatu 8, p. 029 300 1220 • Kuopio Sektori, Puijonkatu 23, p. 029 300 1170 • Lahti Trio, Kauppakatu 10, p. 029 300 1240 • Oulu Isokatu 32 C, p. 029 300 1110 • Seinäjoki Kauppakatu 26, p. 029 300 1190 • Tampere Koskikeskus, Hatanpään valtatie 1 • Turku Yliopistonkatu 29 B, 3. krs. p. 029 300 1140